Asesinan en Polanco a Miguel Ángel de la Mora, joven empresario y dueño de salón en Masaryk

La tarde de este lunes fue asesinado a balazos Miguel Ángel de la Mora Larios, un joven empresario de 28 años, originario de Jalisco, afuera de su salón de belleza ubicado sobre la exclusiva avenida Masaryk, en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo.

Miguel Ángel De la Mora Larios era propietario de “Micky’s Hair Salón Masaryk”, un establecimiento reconocido en la zona por atender a diversas personalidades del espectáculo.

En redes sociales, el joven había compartido recientemente el arreglo de imagen que realizó a la cantante Ángela Aguilar, una de sus clientas más destacadas.

De acuerdo con reportes preliminares, hombres armados lo interceptaron al salir de su negocio y abrieron fuego en su contra, dejándolo sin vida en el lugar.

La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizan las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil del ataque ni la identidad de los responsables. Sin embargo, informaron que ya se revisan cámaras de seguridad en la zona y se abrió una carpeta de investigación por homicidio doloso.

El crimen ha causado conmoción entre clientes y conocidos del joven estilista, quienes lo describen como un emprendedor dedicado y apasionado por su trabajo.