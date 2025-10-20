Polémica en Ciudad Constitución por concierto de Luis Ángel “El Flaco”: ¿apoyo al deporte o distracción ante los problemas locales?

Concierto con causa, pero en medio de una crisis

Ciudad Constitución se encuentra en medio de una controversia tras el anuncio del concierto de Luis Ángel “El Flaco”, programado para recaudar fondos en apoyo a los atletas comundeños que participarán en los Juegos Nacionales CONADE 2026.

Aunque la iniciativa busca promover el deporte local, parte de la población ha cuestionado su pertinencia. Esto se debe a la crisis sanitaria y urbana que enfrenta el municipio, especialmente por el problema de aguas negras en varias calles.

Alcalde responde desde las zonas afectadas

El presidente municipal Roberto Pantoja informó a través de sus redes sociales que ya se trabaja para resolver la situación. En un video grabado desde la calle Ruiz Cortines, esquina con Emiliano Zapata, explicó que el sistema operador de agua potable “está implementando una estrategia que poco a poco está dando resultados”, aunque reconoció que “queda mucho por avanzar”.

“El próximo lunes estaremos recibiendo dos motobombas de la Comisión Nacional del Agua, que vendrán a ayudarnos mucho para operar en todas las colonias afectadas por este grave problema de salud pública”, señaló el alcalde.

Críticas en redes sociales por prioridades del gobierno

Sin embargo, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Diversos ciudadanos manifestaron su inconformidad por la realización del evento musical, argumentando que los recursos podrían destinarse a mejorar el sistema de drenaje y reparar las calles.

“Al pueblo, pan y circo. Las calles intransitables, los drenajes corriendo por las calles, pueblo sin agua potable y la gente aplaudiendo el circo. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece”, escribió un usuario en Facebook, reflejando el sentir de una parte de la comunidad.

Por otro lado, hay quienes defienden la iniciativa. Destacan que el concierto busca impulsar a los jóvenes deportistas de Comondú y ofrecer un espacio de recreación sana a la comunidad.

“Es importante apoyar el talento local y también darnos momentos de alegría, sobre todo en tiempos difíciles”, opinó otra ciudadana en redes sociales.

¿Entretenimiento o evasión?

El evento, promocionado bajo el lema “Vamos todos a divertirnos y apoyar a nuestros atletas comundeños”, promete ser una noche de música y convivencia. No obstante, el debate sigue abierto: mientras algunos celebran el esfuerzo por fomentar el deporte, otros lo ven como un intento de distraer la atención de los problemas que afectan la vida diaria de los habitantes.

Así, entre el entusiasmo por la presentación de Luis Ángel “El Flaco” y las críticas por las prioridades del gobierno municipal, Ciudad Constitución vive un nuevo capítulo de división de opiniones. Este episodio refleja las tensiones sociales que acompañan la gestión pública en momentos de crisis.