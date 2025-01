Aprueban megaproyecto turístico en El Tule; genera polémica por impacto ambiental y urbano

El Cabildo de Los Cabos aprobó el Plan Maestro del Desarrollo Turístico Integral El Tule, un proyecto que abarca 700 hectáreas e incluye la construcción de un hotel, villas y una zona comercial. La decisión ha generado debate entre distintos sectores, con opiniones divididas sobre su impacto en el desarrollo urbano y ambiental del municipio.

El regidor Jesús Alberto Alvarado, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Planeación, Ecología y Medio Ambiente, defendió la aprobación del proyecto al señalar que es de baja densidad y no afectará de manera negativa el destino turístico. Sin embargo, algunos sectores han expresado preocupaciones sobre los posibles impactos ambientales y el crecimiento acelerado en la zona, lo que ha intensificado la discusión en torno a su viabilidad.

“Este es un proyecto que pasó precisamente por Cabildo, es un plan maestro a gran escala. Son aproximadamente 700 hectáreas, este es un proyecto de muy baja densidad que incluye campo de golf, villas, hoteles; esto es muy parecido a los DTI o planes maestros que al turistas le gusta y frecuenta”.

El proyecto, ubicado dentro del polígono de la playa El Tule, contempla una serie de modificaciones a la carretera Transpeninsular. Sobre este punto, el regidor Jesús Alberto Alvarado aclaró que el Cabildo no tiene facultades para aprobar cambios en una vía federal, ya que la autorización de cualquier modificación corresponde a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

“Nosotros no estamos aprobando ninguna modificación en la carretera federal, derivado que no es nuestra jurisdicción. Nosotros como Ayuntamiento no tenemos esa facultad de modificar carreteras, pero sin embargo entendiendo y revisando los permisos, y las autorizaciones que cuenta el desarrollador para la ampliación de la carretera federal. Se está planteando la de una vía alterna o como un proyecto en el anexo de esa autorización.”.

Según el regidor, la construcción del proyecto está prevista para iniciar en 2025. En cuanto al nuevo tramo carretero, no se han dado detalles sobre su aprobación ni sobre las modificaciones que contempla.