¿No que están para cuidarnos? Detienen a policía activo con droga en Tabasco

En un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco y la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, fue detenido un agente activo de la policía estatal por presunta participación en actividades de narcotráfico. El arresto se llevó a cabo en la ranchería Ixtacomitán, primera sección, en el municipio de Centro, capital del estado de Tabasco.

El detenido, identificado como Gilberto “N”, de 54 años y apodado “El Motor”, fue sorprendido utilizando una radiopatrulla oficial para distribuir estupefacientes en la zona. Durante su captura, se le encontraron varias bolsas transparentes que contenían una hierba seca con características de marihuana, así como porciones de una sustancia granulada que coincidía con las propiedades del cristal, una droga sintética.

Este hecho resalta la importancia de las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno de Tabasco, que mantiene una política de “cero impunidad” frente al crimen organizado, según lo establecido por el gobernador Javier May Rodríguez. La detención de un miembro activo de la policía utilizando recursos oficiales para actividades ilícitas pone de manifiesto la necesidad de una vigilancia constante y de medidas contundentes para garantizar la integridad y confianza en las instituciones de seguridad pública.

Gilberto “N” y los narcóticos decomisados fueron entregados a la Fiscalía General del Estado para su procesamiento legal correspondiente. Este incidente subraya la importancia de la colaboración interinstitucional en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad del estado de Tabasco.

La comunidad espera que este caso sea tratado con la máxima transparencia y que se tomen las acciones legales pertinentes para sancionar cualquier acto de corrupción dentro de las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública.