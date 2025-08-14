Crece el escrutinio a la policía de BCS tras nuevos señalamientos de abuso

Dos incidentes recientes han vuelto a poner en entredicho la actuación de las corporaciones policiales en Baja California Sur. Ciudadanos denunciaron presuntos abusos y comportamientos intimidantes por parte de agentes en La Paz y Comondú.

En la colonia Arcos del Sol, en La Paz, vecinos difundieron en redes sociales que la noche del 11 de agosto un joven fue interceptado por elementos de la Dirección de Seguridad y Tránsito Municipal. Los agentes argumentaron que se trataba de una “revisión de rutina”. Sin embargo, según la denuncia, lo golpearon con un bastón retráctil. Familiares acudieron a auxiliarlo y más tarde presentaron una querella ante la Procuraduría General de Justicia del Estado.

En otro hecho ocurrido esta misma semana en Comondú, un video muestra a policías discutiendo con dos mujeres por el alto volumen de una bocina mientras estaban en la banqueta.

En la grabación no se aprecia una agresión física, pero sí un tono fuerte por parte de un oficial. Esto generó opiniones divididas: algunos internautas consideraron correcta la advertencia para evitar ruido nocturno, mientras que otros criticaron la forma de dirigirse a las ciudadanas.

Estos casos se suman a un clima de creciente desconfianza hacia las corporaciones de seguridad en la entidad. En semanas recientes, trascendió que elementos policiales estarían vinculados a un caso de desaparición forzada, lo que mantiene su actuación bajo intenso escrutinio público.

