Policía Cibernética de BCS advierte sobre fraudes durante el Buen Fin

Del 15 y el 18 de noviembre se llevará a cabo el evento comercial “Buen Fin,” en el cual diversas empresas y negocios ofrecerán descuentos y promociones en sus productos y servicios.

No obstante, también es una temporada en la que los fraudes pueden ser más comunes.

Por ello, la Policía Estatal Cibernética de Baja California Sur brinda recomendaciones para proteger la economía de la ciudadanía y fomentar compras seguras.

Los fraudes y extorsiones son delitos que pueden cometerse a través de las tecnologías, por lo que es fundamental que las personas adopten medidas preventivas para evitar ser víctimas y proteger su patrimonio.

Hayde Amador Alameda, titular de la Unidad de Análisis de la Policía Estatal Cibernética, ofrece una serie de recomendaciones para quienes realicen compras en línea durante esta temporada de ofertas.

“Se vienen una serie de reglas de oro que tenemos que checar como es el no proporcionar datos personales, revisar que no aparezcan cargos no reconocidos en nuestras tarjetas, guardar comprobantes de pago, identificar cuáles son las políticas para realizar devoluciones y cambio, es muy importante verificar los costos de los productos, si son ofertas demasiado altas”, expresó Hayde Amador Alameda, titular de la Unidad de Análisis de la Policía Estatal Cibernética.