Policía Estatal Cibernética emite recomendaciones para evitar fraudes durante el Buen Fin

Del 13 al 17 de noviembre se llevará a cabo el evento comercial Buen Fin, en el que diversas empresas y negocios ofrecerán descuentos y promociones en productos y servicios. Sin embargo, al ser también una temporada en la que los fraudes suelen incrementarse, la Policía Estatal Cibernética de Baja California Sur emitió una serie de recomendaciones preventivas para proteger la economía de la ciudadanía y fomentar compras seguras.

La directora Aidé Amador Alameda, titular de la Unidad de Análisis de la Policía Estatal Cibernética, informó que desde este jueves 13 de noviembre se dio el banderazo de inicio del operativo de seguridad por el Buen Fin, en el que participan los tres niveles de gobierno. Explicó que se realizarán recorridos terrestres y a pie en plazas comerciales, además de vigilancia con drones, con el objetivo de prevenir delitos y garantizar la seguridad ciudadana.

Amador Alameda destacó que los fraudes digitales representan uno de los principales riesgos durante estas fechas, pues cada año aumenta el número de personas que realizan compras en línea. Indicó que muchas víctimas caen en engaños por ofertas demasiado atractivas o por confiar en sitios web falsos o de reciente creación.

“Si, fíjate que ya ahora sí que ya entramos en donde se incrementan más estos incidentes, ¿por qué? Porque es cuando las personas empiezan a realizar las compras navideñas, los regalos, se vienen los aguinaldos, ya a muchos trabajadores ya les adelantaron por las fechas del Buen Fin una parte de sus aguinaldos y es lógico pues se incrementan más las compras”.

Asimismo, recordó que durante el Buen Fin y la temporada decembrina —cuando muchas personas reciben aguinaldos o anticipos— también se incrementan los delitos en cajeros y espacios públicos.

“Sabemos que existen más personas que son desafortunadamente víctimas de este tipo de fraudes, por lo que hay que estar muy atentos si vamos a realizar alguna compra en línea, este verificar bien las páginas, que sean páginas oficiales, hay que desconfiar de las ofertas demasiadas altas, si vamos a comprar algún boleto en alguna aerolínea, hay que verificar que sean las páginas oficiales que están ofreciendo estos productos y por ningún motivo hay que realizar un depósito hasta eh no tener asegurada la compra”.

Finalmente, la directora exhortó a la ciudadanía a mantenerse alerta y a reportar cualquier irregularidad. Invitó a comunicarse al 911 o directamente con la Policía Estatal Cibernética ante cualquier duda sobre páginas de internet o posibles fraudes.

Recordó que los números de emergencia operan las 24 horas, los siete días de la semana, y que el personal de la Policía Estatal está disponible para orientar y asesorar a quienes lo requieran.