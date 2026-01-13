Contiene Policía Estatal Cibernética 15 casos de secuestro virtual en BCS

La Policía Estatal Cibernética, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur, informó que entre octubre y diciembre de 2025 se atendieron 15 casos de secuestro virtual en la entidad, los cuales fueron contenidos mediante intervención oportuna y coordinación institucional.

El secuestro virtual es una modalidad de extorsión telefónica en la que, mediante amenazas, los delincuentes obligan a la víctima a mantenerse incomunicada mientras exigen dinero a sus familiares, simulando una privación de la libertad que no ocurre de manera física.

Durante el último trimestre del año, personal especializado logró ubicar a las víctimas, quienes se encontraban bajo control psicológico de los extorsionadores, evitando afectaciones patrimoniales a sus familias. La corporación destacó que el reporte inmediato al 9-1-1 es determinante para interrumpir este tipo de delitos y confirmar la integridad de la persona involucrada.

La Secretaría de Seguridad Pública reiteró el llamado a la población a no proporcionar información personal, evitar interactuar con llamadas de números desconocidos y colgar de inmediato ante cualquier intento de extorsión. Asimismo, recordó que la línea 089 de denuncia anónima permite a la Policía Cibernética rastrear las líneas utilizadas por estos delincuentes.

De acuerdo con información de la corporación, jóvenes de entre 15 y 30 años, principalmente estudiantes, se encuentran entre los sectores más vulnerables a esta modalidad delictiva, con casos detectados principalmente en los municipios de La Paz y Los Cabos.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantener la calma, no realizar depósitos ni transferencias y reportar cualquier situación sospechosa de inmediato al 9-1-1 o al 089.

