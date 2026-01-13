Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 13 de Enero, 2026
HomeSeguridadContiene Policía Estatal Cibernética 15 casos de secuestro virtual en BCS
Seguridad

Contiene Policía Estatal Cibernética 15 casos de secuestro virtual en BCS

La Policía Estatal Cibernética de BCS atendió 15 casos de secuestro virtual entre octubre y diciembre de 2025, una modalidad de extorsión telefónica que afecta principalmente a jóvenes, con mayor incidencia en La Paz y Los Cabos.
13 enero, 2026
0
30
Policía Cibernética atendió 15 casos de secuestro virtual en BCS

IMG: Policia Estatal Cibernética

La Policía Estatal Cibernética, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur, informó que entre octubre y diciembre de 2025 se atendieron 15 casos de secuestro virtual en la entidad, los cuales fueron contenidos mediante intervención oportuna y coordinación institucional.

El secuestro virtual es una modalidad de extorsión telefónica en la que, mediante amenazas, los delincuentes obligan a la víctima a mantenerse incomunicada mientras exigen dinero a sus familiares, simulando una privación de la libertad que no ocurre de manera física.

Durante el último trimestre del año, personal especializado logró ubicar a las víctimas, quienes se encontraban bajo control psicológico de los extorsionadores, evitando afectaciones patrimoniales a sus familias. La corporación destacó que el reporte inmediato al 9-1-1 es determinante para interrumpir este tipo de delitos y confirmar la integridad de la persona involucrada.

La Secretaría de Seguridad Pública reiteró el llamado a la población a no proporcionar información personal, evitar interactuar con llamadas de números desconocidos y colgar de inmediato ante cualquier intento de extorsión. Asimismo, recordó que la línea 089 de denuncia anónima permite a la Policía Cibernética rastrear las líneas utilizadas por estos delincuentes.

De acuerdo con información de la corporación, jóvenes de entre 15 y 30 años, principalmente estudiantes, se encuentran entre los sectores más vulnerables a esta modalidad delictiva, con casos detectados principalmente en los municipios de La Paz y Los Cabos.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantener la calma, no realizar depósitos ni transferencias y reportar cualquier situación sospechosa de inmediato al 9-1-1 o al 089.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasGobierno de Baja California SurGobierno de BCSsecuestro virtual
Articulo anterior

Sabrina Salcedo destaca como la mejor mexicana en el Mundial de Campo ...

Siguiente articulo

Miguel Borja se aleja de Cruz Azul: El fichaje se tambalea por ...