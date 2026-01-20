Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 20 de Enero, 2026
Los Cabos

Indignación en redes por video de policía estatal cortando cartucho frente a transporte turístico

Usuarios en redes sociales denunciaron un presunto acto de intimidación por parte de un policía estatal durante un operativo en Cabo San Lucas, en medio del conflicto histórico entre transportistas turísticos y taxistas en Los Cabos.
20 enero, 2026
Denuncian en redes que policía estatal cortó cartucho frente a transporte turístico

A través de redes sociales, este martes 20 de enero comenzaron a circular videos en los que se denuncia que un elemento de la Policía Estatal habría cortado cartucho de su arma de cargo frente a una unidad de transporte turístico, presuntamente con ocupantes a bordo, durante un aparente operativo en las inmediaciones de un hotel de la zona turística de Cabo San Lucas.

En las imágenes, que se han difundido ampliamente en plataformas digitales, usuarios señalan que la acción del agente fue un “acto de intimidación”, lo que provocó una ola de inconformidad e indignación entre internautas, quienes cuestionan el proceder del uniformado y consideran que no existía necesidad de accionar el arma en esas circunstancias.

Hasta el momento, la información que circula proviene exclusivamente de publicaciones en redes sociales, sin que exista un pronunciamiento oficial por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado u otra autoridad que confirme las circunstancias del hecho o la identidad del elemento involucrado.

Este hecho se da en un contexto marcado por el conflicto entre empresas de transporte turístico y el gremio de taxistas en Los Cabos, una problemática que se ha prolongado por varios años y que representa uno de los principales retos para las autoridades estatales en materia de movilidad, regulación y seguridad.

Las tensiones entre ambos sectores han derivado en manifestaciones, confrontaciones y mesas de trabajo, mientras que el Gobierno de Baja California Sur ha comenzado a implementar una plataforma digital con el objetivo de reforzar el control y la supervisión de las empresas que prestan servicios de transporte en la entidad.

  Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas.

