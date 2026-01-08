Policía huye tras ser captado por reportera de TV Azteca extorsionar a automovilistas

La corrupción en el tránsito del Estado de México volvió a exhibirse públicamente luego de que un equipo de Fuerza Informativa Azteca captara en video a presuntos policías municipales de Naucalpan que intentaban extorsionar a un automovilista y huyeron al ser confrontados. El episodio ocurrió en Periférico Norte, a la altura de Primero de Mayo, uno de los corredores viales más transitados del Valle de México.

El incidente se detonó cuando el conductor de una camioneta denunció que agentes de tránsito lo estaban presionando bajo el argumento de que no contaba con los documentos necesarios para circular. El vehículo tenía placas del extranjero y un permiso especial vigente, pero los oficiales aseguraron que no podía transitar ese día y amenazaron con levantarle una infracción y enviar la unidad al corralón.

Leer más: ¿Enjambre Sísmico? más de 3 mil réplicas tras el sismo de 6.5 en San Marcos

La situación escaló cuando el supuesto agente planteó una “solución” fuera de la ley: un pago de 5 mil 200 pesos para evitar la multa y la retención del vehículo. Al percatarse del intento de extorsión, el conductor solicitó apoyo al equipo periodístico que se encontraba en la zona, lo que cambió de inmediato la actitud de los uniformados.

Al ser cuestionados directamente por los reporteros sobre el motivo de la detención, los policías optaron por retirarse sin ofrecer explicación alguna. Uno de ellos, identificado por portar casco blanco con franjas verde fluorescente, aceleró el paso y se dirigió hacia una calle secundaria, donde otros agentes en motocicleta también emprendieron la huida.

Leer más: AICM EN VIVO: Estatus de vuelos cancelados y demorados, hoy 8 de enero 2026

La escena, registrada en video, dejó en evidencia un patrón que autoridades municipales han intentado erradicar desde hace meses. Dos supervisores de la Policía de Naucalpan confirmaron posteriormente que ya tienen conocimiento del caso y que el oficial involucrado fue identificado, por lo que se iniciará una investigación interna.

De acuerdo con los mandos policiales, las sanciones podrían ir desde un cambio de funciones hasta la baja definitiva del elemento, en caso de comprobarse la conducta irregular. El señalamiento ocurre en un momento especialmente sensible para el municipio, que recientemente reactivó las multas de tránsito tras casi un año de suspensión.

Leer más: Así está el tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 8 de enero 2026

La aplicación de infracciones había sido detenida durante 11 meses, desde enero de 2025, precisamente por denuncias recurrentes de corrupción y extorsiones contra automovilistas. Fue hasta diciembre de 2025 cuando el gobierno municipal autorizó nuevamente las multas, bajo un esquema que buscaba reducir el contacto discrecional entre agentes y ciudadanos.

Entre las medidas anunciadas se incluyó el uso obligatorio de dispositivos electrónicos para el cobro de infracciones y la disposición de que únicamente mujeres policías estarían facultadas para levantar boletas. El caso captado en Naucalpan vuelve a poner en duda la efectividad de estos controles y reaviva la desconfianza ciudadana hacia el tránsito municipal.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO