Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Domingo 28 de Diciembre, 2025
HomeLos CabosPolicía de tránsito forcejea con civiles en zona turística de Cabo San Lucas (video)
Los Cabos

Policía de tránsito forcejea con civiles en zona turística de Cabo San Lucas (video)

Un policía de tránsito fue grabado forcejeando con civiles en Cabo San Lucas. Testigos lo acusaron de presuntamente pedir dinero
28 diciembre, 2025
0
167
Video muestra forcejeo entre policía de tránsito y civiles en Cabo San Lucas

Captura pantalla

Un oficial de tránsito municipal fue captado forcejeando con civiles la noche del sábado en el centro turístico de Cabo San Lucas. El video del altercado se viralizó en redes sociales.

Las imágenes muestran al agente sujetando del cuello a un hombre en pleno centro de Cabo San Lucas, mientras transeúntes le gritan que lo suelte. Algunos testigos le reclamaron: “Suéltalo, no puedes hacer eso”, “Lo estás ahorcando” , en referencia a un presunto intento de extorsión.

Testigos acusan intento de extorsión

Una mujer presente en la escena increpó al oficial y le dijo que no podía actuar así como elemento de tránsito. Otra persona afirmó que el agente había exigido mil pesos a cambio de dejarlos ir, aunque ninguno aceptó pagar.

El altercado tiene lugar durante la temporada alta de visitantes, cuando Los Cabos, particularmente Cabo San Lucas recibe a muchos turistas nacionales e internacionales por las celebraciones de fin de año.

No hay versión oficial

Hasta el momento, las autoridades municipales  de Los Cabos no han emitido un comunicado oficial sobre el incidente ni sobre posibles sanciones al agente involucrado.

Autor

  • Brenda Ireri Yáñez

    Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Noticias para Radio y Periodismo Digital por la Universidad de Guadalajara (UDG) originaria de la Ciudad de México. Con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación impresos, digitales, televisión y radio. Me incorporé a CPS Media en 2018 con Radiante FM y en 2022 me dan la oportunidad de asumir la jefatura de información de CPS Noticias Los Cabos y la conducción de los espacios noticiosos, proyecto que me ha dado la satisfacción de conocer los diferentes rostros de BCS pero sobre todo darle voz a la ciudadanía.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasCabo San LucasPolicíaTránsitoTurismo
Articulo anterior

El papa León XIV despacha tres camiones con ayuda humanitaria para Ucrania

Siguiente articulo

Gobernador Víctor Castro defiende aumento al impuesto sobre nómina en BCS