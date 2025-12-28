Policía de tránsito forcejea con civiles en zona turística de Cabo San Lucas (video)

Un oficial de tránsito municipal fue captado forcejeando con civiles la noche del sábado en el centro turístico de Cabo San Lucas. El video del altercado se viralizó en redes sociales.

Las imágenes muestran al agente sujetando del cuello a un hombre en pleno centro de Cabo San Lucas, mientras transeúntes le gritan que lo suelte. Algunos testigos le reclamaron: “Suéltalo, no puedes hacer eso”, “Lo estás ahorcando” , en referencia a un presunto intento de extorsión.

Testigos acusan intento de extorsión

Una mujer presente en la escena increpó al oficial y le dijo que no podía actuar así como elemento de tránsito. Otra persona afirmó que el agente había exigido mil pesos a cambio de dejarlos ir, aunque ninguno aceptó pagar.

Lee más: Alertan por caballo con signos de rabia en zona rural de Los Cabos

El altercado tiene lugar durante la temporada alta de visitantes, cuando Los Cabos, particularmente Cabo San Lucas recibe a muchos turistas nacionales e internacionales por las celebraciones de fin de año.

No hay versión oficial

Hasta el momento, las autoridades municipales de Los Cabos no han emitido un comunicado oficial sobre el incidente ni sobre posibles sanciones al agente involucrado.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur