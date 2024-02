Policía multa “injustamente” a ciudadanos que se niegan a dar “mordida” en La Paz

Un ciudadano denunció haber sido víctima de un intento de “mordida” por parte de un agente de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz. Según el testimonio anónimo, el afectado circulaba a bordo de su motocicleta en el boulevard 5 de Febrero y Guillermo Prieto, en la zona Centro, cuando fue interceptado por el oficial en un cruce de 4 altos.

Cuando el piloto de la moto se enteró de que había sido detenido por no portar placas en su medio de transporte, le informó al oficial que acababa de sacar su transporte de la agencia y se dirigía a su hogar para reunir los documentos necesarios para emplacarla y registrarla en las oficinas de tránsito. Fue entonces que recibió una respuesta que lo sorprendió, como él mismo lo declaró.

“Entonces me dijo –dame para el café y ya- y le contesté que no, que no le daría para el café, si no había hecho nada malo. Se enojó bastante el señor, me quitó la moto y me puso tres multas: que por no licencia cuando sí tengo licencia, me puso alta velocidad, cuando iba circulando en límite permitido, y por rebasar en lado prohibido cuando tampoco lo hice, solo porque quería dinero. Me recogió la moto y como no pasa ni en las películas la grúa ya estaba ahí en un minuto.”

Tras observar cómo su moto era retenida y llevada al patio de resguardo de tránsito municipal, el civil recibió su hoja de infracción bajo la advertencia de pagar las multas para poder liberar su único medio de transporte. La empleada de un expendio ubicado en la esquina del lugar de los hechos le confesó al motociclista que no era la primera vez que presenciaba esos intentos de soborno por parte del mismo policía.

“Cuando se retiró la grúa con mi moto, me dijo una chica que trabaja en un expendio de cerveza que esa persona se para en el 4 altos y extorsiona a la gente, les pide dinero siempre. El problema es que ahora tengo que pagar tres multas que me puso injustamente solo por no darle dinero. Entonces la pregunta es ¿A qué grado llegan los policías para que no nos quiten nuestras cosas? Un comandante me dijo que no debieron quitarme la moto porque tengo licencia, y no debió llegar a nada más.”

El denunciante hizo un llamado a las autoridades de la policía y tránsito de La Paz para investigar el supuesto abuso de autoridad e intento de extorsión del policía identificado como Alan Castro, quien presuntamente se aprovecha de su cargo para beneficiarse de dinero a costa de aquellas personas que no quieren acceder a “cooperar para su café”.

GCC