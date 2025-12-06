Policía municipal es asesinado en Nayarit

Un policía municipal de Huajicori, en el norte de Nayarit, fue asesinado en un nuevo episodio de violencia ligado a la disputa entre grupos criminales y las labores de contención de fuerzas federales y estatales. La agresión se registró poco después de un enfrentamiento entre autoridades y presuntos integrantes del crimen organizado.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el ataque habría sido una represalia directa por el enfrentamiento ocurrido el 4 de diciembre, en el que participaron elementos de la Policía Estatal, la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Las autoridades señalaron que en ese choque no se reportaron heridos ni bajas.

Minutos después de aquel primer choque armado, el agente de la Policía Municipal fue interceptado y acribillado por un grupo de agresores. El uniformado murió en el lugar, sin que se lograra detener a los responsables.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana condenó el ataque y recordó que la Policía Municipal de Huajicori únicamente desempeña tareas preventivas, pese a que la región enfrenta desde hace más de un año y medio la presión de organizaciones criminales rivales.

Autoridades estatales informaron que se desplegó un operativo conjunto para rastrear a los responsables, aunque hasta el momento no se ha anunciado ninguna detención relacionada con el crimen del agente asesinado.

Este hecho representa el segundo caso de un policía asesinado en Huajicori en menos de un año. En diciembre de 2024, un elemento estatal murió tras ser emboscado en la misma zona, un hecho que generó preocupación entre corporaciones y pobladores.

La dependencia estatal insistió en que la coordinación entre instituciones federales y locales continuará, a fin de contener la violencia registrada en la franja norte de Nayarit, donde los grupos criminales mantienen una pugna abierta por el control territorial.