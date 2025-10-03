Policía resulta quemado en marcha del 2 de octubre en CDMX

Durante la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México (CDMX), un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana fue alcanzado por un petardo, lo que provocó que quedara envuelto en fuego en medio de enfrentamientos con manifestantes encapuchados.

Videos difundidos en redes sociales mostraron el momento en que el policía quedó rodeado por llamas, mientras sus compañeros intentaban auxiliarlo de manera inmediata. El uniformado habría resultado quemado, aunque hasta el momento no se ha confirmado la gravedad de sus lesiones.

La marcha partió desde el Casco de Santo Tomás y avanzó hacia el Zócalo capitalino, donde se registraron disturbios. En esa zona, grupos violentos lanzaron bombas molotov, objetos incendiarios y petardos contra los elementos de seguridad.

En el Zócalo de la CDMX, algunos manifestantes encendieron fogatas utilizando cascos y escudos arrebatados a los policías, lo que incrementó la tensión entre las autoridades y los participantes de la movilización.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX no ha emitido un comunicado oficial sobre el estado de salud del agente lesionado ni sobre posibles detenciones relacionadas con la agresión.

La marcha del 2 de octubre reunió a miles de personas que exigieron justicia por los hechos ocurridos en 1968, pero los disturbios opacaron el desarrollo pacífico de gran parte de la movilización.

La presencia de grupos radicales fue evidente durante el avance de la marcha, pues además de arrojar proyectiles, realizaron pintas y destrozos en mobiliario urbano y negocios cercanos al recorrido.