Policía municipal se quita la vida en Tijuana dentro de un baño público

Una oficial de 23 años de edad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal se quitó la vida con su propia arma de cargo dentro de un baño público de Tijuana, Baja California.

La agente se retiró de su grupo de vigilancia para ingresar al sanitario de un comercio en la zona, minutos después, se escuchó una detonación de arma de fuego proveniente del interior del sanitario. Personal del establecimiento acudió rápidamente al lugar para verificar la situación y encontró a la agente sin signos vitales.

Al lugar arribaron elementos de la Cruz Roja Mexicana, quienes tras intentar brindar los primeros auxilios confirmaron que la oficial ya no presentaba signos vitales. La zona fue acordonada por compañeros de la misma policía municipal y agentes de la Guardia Nacional, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) iniciaron con el levantamiento de pruebas para determinar la trayectoria del disparo y confirmar la hipótesis del suicidio.

Este trágico suceso ha generado conmoción dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), ya que la agente se encontraba en activo al momento del suceso.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial detallando si la oficial de la policía municipal había manifestado señales previas de crisis o si existían expedientes administrativos que sugirieran inestabilidad emocional. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

Contexto de la salud mental en la policía municipal de Tijuana

La situación laboral y psicológica de la policía municipal en ciudades fronterizas como Tijuana es un tema de constante debate académico y social. De acuerdo con datos de organizaciones civiles especializadas en seguridad, los agentes enfrentan niveles de estrés postraumático superiores al promedio nacional debido a la alta incidencia de delitos de alto impacto en la región. En los últimos años, se han registrado otros casos de agentes que atentan contra su integridad, lo que ha puesto bajo la lupa los programas de salud mental existentes.

La FGE mantiene abierta la carpeta de investigación para descartar cualquier otra línea de tiempo, mientras que la policía municipal de la ciudad fronteriza ha reforzado la vigilancia interna en los distritos policiales tras este lamentable acontecimiento.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/