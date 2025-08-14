Policía impide a mujer transexual ingresar a zona exclusiva para mujeres en CDMX (Video)

Un video difundido en redes sociales mostró el momento en que una Mujer transexual tuvo un desacuerdo con personal del Sistema de Transporte Colectivo Metro, luego de que en la estación La Merced de la Línea 1, en la Ciudad de México (CDMX), una oficial de la Policía le impidiera ingresar a la zona exclusiva para mujeres.

La persona, identificada como Mujer transexual y usuaria habitual del Metro, intentó acceder a los vagones exclusivos para mujeres y menores de 12 años, cuando una integrante de la Policía Bancaria e Industrial le cerró el paso. Según lo que se escucha en el video, la oficial le indicó que no era mujer y que se encontraba en un área restringida para mujeres.

“Estás en un área restringida que es para puras mujeres y tú no eres mujer”, indicó la oficial.

El hecho ocurrió en la estación La Merced, donde la agente asignada a labores de vigilancia mantuvo su postura pese a la insistencia de la usuaria. Tras la difusión del material, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la oficial recibirá capacitación en equidad de género y una sanción.

La dependencia señaló que la Policía deberá tomar cursos obligatorios sobre respeto a los derechos humanos y a la diversidad sexual, en concordancia con la política de inclusión de la CDMX. Asimismo, la Dirección de Supervisión y Evaluación Corporativa de la Policía Bancaria e Industrial aplicará un “correctivo disciplinario”.

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que revisará las acciones tomadas por el personal de seguridad y reforzará los protocolos de género. Afirmó que la red opera bajo lineamientos que promueven la inclusión y el respeto a la diversidad, e invitó a la ciudadanía a reportar cualquier situación que consideren relevante.

Según el organismo, la revisión incluirá entrevistas con testigos y análisis del material grabado para verificar que la actuación de la Policía se haya realizado conforme a los lineamientos internos.