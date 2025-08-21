Policías de La Paz reciben apoyos económicos en lucha contra el cáncer

En un acto que mezcla solidaridad ciudadana y respaldo institucional, 14 policías municipales de La Paz recibieron apoyos económicos para hacer frente a diagnósticos de cáncer y complicaciones de salud.

El recurso, entregado por la alcaldesa Milena Quiroga Romero, provino de lo recaudado en la IV Reunión Nacional de Autos Clásicos, evento organizado por el Club de Autos Clásicos La Paz, el pasado 19 de julio.

En total, se destinaron 284 mil 200 pesos, equivalentes a 20 mil 300 pesos por beneficiario, entregados a policías y familiares directos de elementos de la corporación.

Durante la ceremonia, la presidenta municipal agradeció a la agrupación encabezada por José Ángel Carrión, destacando que el respaldo social hacia los policías es fundamental en tiempos de crisis.

“Lo más importante, más allá del recurso, es que sepan que no están solos; tienen una familia en la corporación, en el Ayuntamiento y en la sociedad que reconoce su valor”, expresó Quiroga Romero.

El gesto de la sociedad civil organizada evidencia cómo la cooperación ciudadana puede marcar la diferencia en la vida de servidores públicos que, a pesar de enfrentar la enfermedad, continúan siendo parte esencial de la seguridad de la capital sudcaliforniana.

