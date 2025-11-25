Policías implicados en hallazgo de siete cadáveres en Zacatecas

Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas localizaron siete cadáveres durante un operativo en una zona despoblada del municipio de Villa de Cos, cerca del límite con San Luis Potosí (SLP). Al asegurar el área, los agentes detectaron una camioneta sospechosa y ordenaron detenerla para una inspección. En su interior viajaban cuatro Policías de la Guardia Civil estatal potosina que vestían de civil.

Los uniformados fueron detenidos luego de que los agentes zacatecanos encontraran rastros de sangre en la pick-up. La Fiscalía General del Estado de Zacatecas informó que las primeras indagatorias establecieron que las víctimas no fueron asesinadas en el sitio, debido al avanzado estado de descomposición que presentaban. Según el fiscal Cristian Paul Camacho, los cuerpos habrían sido abandonados recientemente y el lugar solo correspondía al hallazgo.

El gobierno de Zacatecas señaló que los siete cadáveres podrían haber sido “sembrados” desde el municipio de Santo Domingo, en San Luis Potosí, donde horas antes se reportó un hecho similar. Las autoridades detectaron publicaciones en redes sociales que coincidían con ese reporte y las compartieron con la fiscal potosina para verificar si ambos casos estaban relacionados.

Los cuatro Policías detenidos permanecen bajo custodia y a disposición de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas, que realiza análisis periciales para determinar si la sangre encontrada en la camioneta pertenece a las víctimas. De confirmarse la coincidencia, los agentes serían señalados como probables responsables del traslado y abandono de los cuerpos.