Reconocen a policías de Los Cabos e integran 50 nuevos elementos a la corporación municipal

En el marco del Día del Policía, el Ayuntamiento de Los Cabos llevó a cabo una ceremonia solemne en la que se reconoció la labor de elementos de la corporación municipal y se formalizó la integración de 50 nuevos policías a las filas de Seguridad Pública, quienes concluyeron de manera satisfactoria su formación inicial en la academia policial.

Durante el evento se contó con la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno, así como de familiares de las y los policías galardonados. Se entregaron reconocimientos por mérito policial, años de servicio, certificaciones, actos heroicos, atención a emergencias, puesta a disposición, así como certificados de licenciatura. Asimismo, se rindió un homenaje a dos elementos que se jubilan, tras haber servido más de 20 y 40 años dentro de la corporación.

En este contexto, el suboficial Edilberto Miramontes Gámez, comandante de la Policía Preventiva en Los Cabos, informó que los 50 nuevos elementos se distribuirán entre Tránsito Municipal y Policía Preventiva, fortaleciendo las labores de seguridad en el municipio, especialmente durante la temporada decembrina.

Lee más: Refuerzan vigilancia en escuelas de Los Cabos por periodo vacacional decembrino

“Hoy se integran a las filas 50 policías municipales, los cuales serán una parte a Tránsito y otra a la Policía Preventiva municipal; asimismo, mencionar que con las fechas que se están desarrollando ahorita tenemos operativos 24/7 como es el Guadalupe-Reyes y el operativo Navidad Segura”, expresó.

Por su parte, el secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, destacó que el municipio ha recuperado la normalidad tras algunos incidentes de seguridad registrados en meses anteriores, reconociendo el compromiso y trabajo del personal policial para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.

“Una buena noticia es que hace dos semanas se integraron 50 nuevos cadetes a Preventiva y Tránsito Municipal; a finales de 2024 ya se habían integrado 40 más, y en las próximas semanas se sumarán otros 20, así como 20 adicionales a medio año. En esta administración, en poco más de un año, estaremos incorporando a más de 100 nuevos elementos a la corporación”, señaló.

Las autoridades reiteraron su compromiso de fortalecer la seguridad pública, dignificar la labor policial y continuar con la profesionalización de los cuerpos de seguridad en beneficio de la población de Los Cabos.