Después de 6 meses, policías de La Paz reciben pago de retroactivos

La titular de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, Rut de La Fuente Velázquez, confirmó que fue aprobado y entregado el pago de retroactivos en apoyo para más de 2 mil 300 policías municipales que laboran en la institución.

El pago de los incentivos económicos viene a brindar un bono extra ante la contribución de los agentes de seguridad pública en la preservación del orden dentro de la sociedad tras la gestión solicitada a las autoridades para recibir un ingreso adicional en beneficio de sus familias.

De acuerdo con las cifras dadas a conocer por la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de La Paz, se decretó una erogación de más de 3.6 millones de pesos correspondiente a la primera parte del retroactivo para elementos de confianza y policías municipales. El retroactivo fue cubierto con una erogación de 1 millón 875 mil 413 pesos con recurso propio y 1 millón 760 mil 965 pesos extraído de recurso federal.

De esta manera, se cubrió la primera parte del retroactivo correspondiente a las quincenas del 15 y 31 de enero y del 15 de febrero de 2023. La segunda parte del pago que corresponderá a las quincenas del 28 de febrero, 15 y 31 de marzo y 15 de abril, se estarán cubriendo antes del 10 de junio, de acuerdo con el área de coordinación de la dirección de Tránsito Municipal.

“Quienes ya contaban con esta aportación ya no se les sumó, quienes no, se les sumó al 100 por ciento y quienes tenían una parte se completó ¿Cuál era el fin? Que todos recibieran por lo menos la cantidad de 600 pesos y quienes no contaban que eran más de 300 policías pues están recibiendo ya de manera quincenal estos 600 pesos”.