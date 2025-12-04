Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 4 de Diciembre, 2025
HomeSeguridadProcesan a cuatro policías de SLP por posible vínculo con abandono de siete cuerpos en Zacatecas
Seguridad

Procesan a cuatro policías de SLP por posible vínculo con abandono de siete cuerpos en Zacatecas

Cuatro policías de San Luis Potosí enfrentarán proceso en Zacatecas por su presunta participación en el abandono de siete cuerpos en Villa de Cos.
Daniela Lara
4 diciembre, 2025
0
15
Procesan a policías de San Luis Potosí por presunta relación con siete cuerpos en Zacatecas

IMG: N24HUASTECA

Cuatro elementos de la Policía Estatal de San Luis Potosí fueron vinculados a proceso en Zacatecas, luego de que autoridades de ese estado los relacionaran con el abandono de siete cuerpos localizados en un camino de terracería en el municipio de Villa de Cos.

Los agentes identificados como María “N”, José “N”, Etelberto “N” y Roni “N” fueron detenidos el pasado 23 de noviembre, cuando circulaban por territorio zacatecano a bordo de un vehículo sin rótulos oficiales. De acuerdo con lo publicado por El Universal, policías estatales de Zacatecas los interceptaron tras notar que la unidad presentaba manchas de sangre, situación que derivó en su arresto.

Minutos antes del aseguramiento, habitantes de Villa de Cos habían reportado el hallazgo de siete cuerpos abandonados en una brecha cercana a los límites con San Luis Potosí, por lo que las autoridades estatales consideran a los agentes potosinos como posibles participantes en estos hechos.

El fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho Osnaya, hizo un llamado a los gobiernos de ambas entidades para evitar que el caso derive en confrontaciones sobre a quién corresponde contabilizar a las víctimas. Subrayó que la prioridad debe ser dar respuestas a las familias y avanzar en la investigación para identificar a los responsables de los homicidios.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasSan Luis Potosí
Articulo anterior

Ayuntamiento y Atlético La Paz fortalecen los Centros Impulso de fútbol en ...

Siguiente articulo

Cursos de repostería en La Paz transforman vidas: Más de 40 beneficiados ...