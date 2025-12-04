Procesan a cuatro policías de SLP por posible vínculo con abandono de siete cuerpos en Zacatecas

Cuatro elementos de la Policía Estatal de San Luis Potosí fueron vinculados a proceso en Zacatecas, luego de que autoridades de ese estado los relacionaran con el abandono de siete cuerpos localizados en un camino de terracería en el municipio de Villa de Cos.

Los agentes identificados como María “N”, José “N”, Etelberto “N” y Roni “N” fueron detenidos el pasado 23 de noviembre, cuando circulaban por territorio zacatecano a bordo de un vehículo sin rótulos oficiales. De acuerdo con lo publicado por El Universal, policías estatales de Zacatecas los interceptaron tras notar que la unidad presentaba manchas de sangre, situación que derivó en su arresto.

Minutos antes del aseguramiento, habitantes de Villa de Cos habían reportado el hallazgo de siete cuerpos abandonados en una brecha cercana a los límites con San Luis Potosí, por lo que las autoridades estatales consideran a los agentes potosinos como posibles participantes en estos hechos.

El fiscal de Zacatecas, Cristian Camacho Osnaya, hizo un llamado a los gobiernos de ambas entidades para evitar que el caso derive en confrontaciones sobre a quién corresponde contabilizar a las víctimas. Subrayó que la prioridad debe ser dar respuestas a las familias y avanzar en la investigación para identificar a los responsables de los homicidios.