Suspenden a policías en Tijuana por presunto robo a miembros de la patrulla espiritual

Dos policías municipales de Tijuana fueron suspendidos de sus funciones operativas tras ser señalados por un presunto robo de dinero en efectivo a colaboradores del centro de rehabilitación patrulla espiritual, un caso que se viralizó en redes sociales luego de la denuncia pública realizada por Jesús Osuna Torres, conocido como “El Chikilín”.

Autoridades municipales informaron que los agentes identificados como Juan Carlos “A” y Mario “R” fueron separados del cargo como medida cautelar, mientras se desarrollaron las investigaciones administrativas y ministeriales correspondientes para esclarecer los hechos.

De acuerdo con la denuncia difundida por “El Chikilín”, el incidente ocurrió en los túneles del Bulevar 2000, donde dos personas vinculadas a la patrulla espiritual habrían sido despojadas de dinero en efectivo durante una intervención policial realizada por los uniformados de Tijuana.

El denunciante aseguró que los hechos quedaron registrados en cámaras de videovigilancia de la zona y exigió públicamente la devolución del dinero. Ante la falta de respuesta inmediata, difundió los nombres y rostros de los agentes, lo que generó una amplia reacción pública.

Tras la difusión del caso, los policías acudieron a la Fiscalía General del Estado, FGE, para presentar una denuncia por presunta difamación. Al lugar también se presentaron “El Chikilín” y los afectados, quienes confrontaron a los agentes dentro de las instalaciones ministeriales.

Posteriormente, los colaboradores de la patrulla espiritual interpusieron la denuncia formal contra los policías ante la FGE, mientras el caso comenzó a ser revisado también en el ámbito administrativo del Ayuntamiento de Tijuana.

La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, SSPC, confirmó la suspensión temporal de los agentes, en tanto se determinó si incurrieron en alguna falta. Las autoridades señalaron que el procedimiento continuó en curso y que, de acreditarse responsabilidades, se aplicarían las sanciones correspondientes conforme a la ley.