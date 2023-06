Por choques de patrullas, Policías tomarán cursos de manejo en La Paz

Entre el 9 y 12 de junio, se reportaron tres accidentes protagonizados por patrullas de la Policía Municipal de La Paz. En todos los casos solo se registraron daños materiales, las unidades de seguridad pública se estrellaron contra objetos fijos y otros automóviles en distintas avenidas de la capital.

Según los informes policiacos, los agentes a bordo de las patrullas afectadas resultaron con golpes leves tras los percances. Sin embargo, el número de incidentes viales con los vehículos oficiales marcó una tendencia sin precedentes dentro de la corporación.

En torno al tema, la directora de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, Rut de La Fuente Velázquez, declaró que los operativos de inspección a cargo de los agentes de policía en las colonias de la ciudad pueden derivar en este tipo de sucesos en los que vieron involucrados.

“De todo esto que viene a impactar en el recurso material de la policía municipal podemos destacar que afortunadamente nuestros elementos están bien de salud, si tienen algunas lesiones menores que no ponen en riesgo sus vidas y creo que eso es lo más valioso que podemos tener, el recurso humano. El recurso material como son las patrullas como quiera es parte de que nos podamos ver involucrados, las patrullas andan en la calle la mayoría de ellas 24/7, quiere decir que es muy probable que nos veamos involucrados en un hecho de tránsito.”

La funcionaria pública agregó que la mayoría de los oficiales prestan sus servicios se encuentran recibiendo cursos de manejo en las instalaciones de Tránsito Municipal, para prevenir más accidentes en las calles y saber cómo actuar ante un evento de estas características, para de esta manera evitar pérdidas materiales e incluso humanas.

“Las causas son variadas, los elementos también son diferentes elementos y fue esporádico que se nos juntaran en el fin de semana, pero por parte de la corporación estamos tomando medidas, una de ellas es que ya realizamos el primer curso específicamente de manejo defensivo en la policía municipal con agentes municipales, estamos ya por llevar a cabo el segundo curso de manejo y no es que nuestros agentes no sepan manejar, simplemente que siempre debemos estar bien capacitados y sobre todo refrescar todo lo que debe uno asumir como conductor, porque no somos conductores de cualquier vehículo sino que somos conductores de vehículos de emergencia y atención a la ciudadanía.”