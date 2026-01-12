Policías de Tulum son expuestos por extorsión a turistas estadounidenses

La difusión de un video en redes sociales colocó nuevamente a Tulum en el centro de la polémica, luego de que cuatro jóvenes de origen estadounidense denunciaran actos de abuso de autoridad y extorsión por parte de elementos de la Policía Municipal durante una detención vial.

El señalamiento se hizo público a través de un material audiovisual compartido por los propios afectados, en el que relatan haber sido retenidos durante varios minutos bajo el argumento de una supuesta infracción de tránsito, sin que los uniformados ofrecieran una explicación clara ni mostraran documentación que sustentara la falta.

De acuerdo con el testimonio difundido, uno de los jóvenes, identificado en redes sociales como “MK Calin”, grabó el momento en que los policías interceptaron el vehículo mientras circulaban por una vialidad del municipio, evidenciando un procedimiento confuso y carente de información precisa sobre la infracción imputada.

El incidente escaló cuando, según el relato de los turistas, los elementos policiales intentaron trasladarlos a una zona menos concurrida, internándose por un camino de terracería, una acción que generó temor entre los visitantes, quienes se negaron a continuar al considerar que su integridad podría estar en riesgo.

Tras la negativa, los policías optaron por llevarlos a la comandancia municipal, donde, aseguran los jóvenes, el presunto abuso continuó mediante un trato intimidatorio y la presión para pagar una supuesta multa de tránsito de manera inmediata.

Los denunciantes afirmaron que se les indicó que el pago solo podía realizarse en efectivo, bajo el argumento de que no se aceptaban tarjetas, una práctica que, señalaron, levantó sospechas sobre un posible intento de extorsión dentro de las propias instalaciones policiales.

Según lo expuesto por los turistas, la falta que se les atribuyó está contemplada en el Artículo 70 del Reglamento de Tránsito municipal y amerita únicamente una infracción de cortesía, sin detención del conductor ni exigencia de pago inmediato, lo que evidenciaría una posible violación al marco normativo por parte de los elementos involucrados.

El caso generó inquietud entre ciudadanos y visitantes al tratarse de un destino turístico internacional cuya imagen depende en gran medida de la percepción de seguridad y legalidad, especialmente en un contexto donde Tulum busca consolidarse como un referente global del turismo en el Caribe mexicano.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han informado si se inició una investigación interna, si los policías fueron identificados o si existen procedimientos administrativos en curso para esclarecer los hechos, mientras el video continúa circulando en redes como un nuevo señalamiento de presuntas prácticas irregulares en operativos de tránsito.

