La política exterior la define México; afirma Sheinbaum tras críticas por apoyo a Cuba

Con tono firme y sin rodeos, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió al exembajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, luego de que éste criticara la postura del país en la reciente votación de la ONU sobre el embargo a Cuba. “La política exterior de México la define México”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina, subrayando que la soberanía nacional no está sujeta a opiniones externas, por más cercanas que sean.

El señalamiento de Landau surgió tras la votación del miércoles en Nueva York, donde 165 de los 190 países miembros de la ONU exigieron el fin del bloqueo económico impuesto por Washington contra Cuba. México votó a favor de la resolución, reafirmando su posición histórica de solidaridad con la isla. En respuesta, Landau escribió en su cuenta de X: “Como amigo de México, me entristece leer este posteo, que es una mentira de principio a fin. No existe ningún bloqueo comercial a Cuba”.

Leer más: Tren Maya: Poder Judicial rechaza amparo para frenar destrucción de selva en Cancún

Frente a esas declaraciones, Sheinbaum fue categórica: “El apoyo de México a Cuba ha sido histórico y la política exterior se define con base en nuestros principios. Somos un país soberano, libre e independiente, y la política exterior la definimos los mexicanos”. La presidenta recordó que la postura de México en foros internacionales responde a su tradición diplomática y al respeto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos, uno de los ejes fundacionales de su política exterior.

Pese al diferendo diplomático, Sheinbaum subrayó que su gobierno mantiene una buena relación con Estados Unidos. Reconoció que existen temas donde las posturas son distintas, pero enfatizó que el diálogo y la cooperación han permitido resolver la mayoría de los asuntos bilaterales. “Hay decisiones unilaterales que nos afectan, pero siempre hemos buscado el diálogo. Hasta ahora hemos podido resolver la mayor parte con diálogo, y pronto llegaremos a nuevos acuerdos comerciales adicionales”, aseguró.

Leer más: Estados Unidos revoca la visa al Nobel de Literatura Wole Soyinka

Durante su conferencia, la mandataria también abordó un tema sensible en la agenda bilateral: los operativos en aguas internacionales. Confirmó que el secretario de Marina sostuvo una reunión con la Guardia Costera estadounidense y que se busca un encuentro con el Comando Sur para revisar los recientes ataques contra embarcaciones con presunta droga en el Pacífico. “Queremos mantener el esquema de cooperación en el intercambio de información con la Marina, siempre dentro del marco del derecho internacional”, detalló.

Sheinbaum explicó que su administración trabaja con Estados Unidos para establecer un protocolo conjunto que regule la detención de presuntos delincuentes en operativos binacionales. Aseguró que su prioridad es garantizar que las acciones se realicen con coordinación y respeto a la soberanía nacional. “Seguimos insistiendo. Hubo una buena reunión con el embajador estadounidense, y se busca definir un protocolo claro sobre las operaciones en zonas marítimas cercanas”, añadió.

Leer más: FIFA inspecciona Fairmont Mayakoba y Moon Palace para base mundialista rumbo a 2026

Además, confirmó que la Secretaría de Marina continúa la búsqueda de un náufrago presuntamente sobreviviente del ataque a narcolanchas ocurrido el domingo pasado. La mandataria aclaró que, conforme al derecho internacional, las labores de rescate deben mantenerse activas durante 96 horas y que, hasta el momento, no se ha determinado la nacionalidad del desaparecido.

El episodio entre Landau y Sheinbaum refleja la tensión diplomática que suele acompañar las diferencias de interpretación sobre temas internacionales entre México y Estados Unidos. Sin embargo, el mensaje de la presidenta fue inequívoco: la política exterior mexicana no se subordina a intereses ajenos, sino que responde a principios propios, consolidados a lo largo de décadas en la arena internacional.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO