El político y la activista, la historia de “amor” y disputas legales que terminó en feminicidio en Puebla

El Tribunal de Enjuiciamiento de Puebla declaró culpable a Javier N, excandidato a gobernador por el PRI, por el feminicidio de Cecilia N, activista y abogada, cometido el 21 de mayo de 2022 en el municipio de San Pedro Choilula.

La resolución judicial establece que el crimen fue resultado de una relación marcada por conflictos personales, legales y económicos tras la separación de la pareja, así como por disputas relacionadas con la pensión alimenticia y los derechos de su hijo, entonces menor de edad.

Cecilia N, reconocida feminista y defensora de los derechos de las mujeres, mantuvo una relación sentimental con Javier N, a quien conoció durante su militancia en el PRI. Tras quedar embarazada, la relación se deterioró y la activista decidió separarse ante presuntos episodios de maltrato.

Posteriormente, inició una batalla legal para exigir el cumplimiento de la pensión alimenticia y el reconocimiento de los derechos de su hijo, luego de que Javier N se desentendiera de sus responsabilidades parentales. En diversas ocasiones, la activista denunció públicamente obstáculos económicos y legales derivados de esta situación.

Horas antes del crimen, Cecilia N acudió a instancias ministeriales para dar seguimiento a un caso personal relacionado con violencia de género. Menos de 24 horas después, fue asesinada con disparos de arma de fuego mientras circulaba en una motocicleta en inmediaciones de San Pedro Choilula.

Por estos hechos también fueron procesados Jair N y Silvestre N, identificados como autores materiales del asesinato. Ambos fueron detenidos tras las indagatorias realizadas por autoridades de Puebla.

Durante el proceso penal, se acreditó que el homicidio tuvo como móvil evitar conflictos personales y legales que podían afectar la vida pública y privada del excandidato a gobernador. Finalmente, el tribunal determinó la responsabilidad penal de Javier N como autor intelectual del feminicidio, dictando un fallo condenatorio el cual será definido en próxima audiencia.

