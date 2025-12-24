Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 24 de Diciembre, 2025
HomeSeguridadEl político y la activista, la historia de “amor” y disputas legales que terminó en feminicidio en Puebla
Seguridad

El político y la activista, la historia de “amor” y disputas legales que terminó en feminicidio en Puebla

Tribunal de Puebla declara culpable a exaspirante priista a gobernador, Javier N por asesinato de activista feminista Cecilia N
24 diciembre, 2025
0
46
Puebla: historia del político y la feminista terminó en feminicidio

El Tribunal de Enjuiciamiento de Puebla declaró culpable a Javier N, excandidato a gobernador por el PRI, por el feminicidio de Cecilia N, activista y abogada, cometido el 21 de mayo de 2022 en el municipio de San Pedro Choilula.

La resolución judicial establece que el crimen fue resultado de una relación marcada por conflictos personales, legales y económicos tras la separación de la pareja, así como por disputas relacionadas con la pensión alimenticia y los derechos de su hijo, entonces menor de edad.

Cecilia N, reconocida feminista y defensora de los derechos de las mujeres, mantuvo una relación sentimental con Javier N, a quien conoció durante su militancia en el PRI. Tras quedar embarazada, la relación se deterioró y la activista decidió separarse ante presuntos episodios de maltrato.

Posteriormente, inició una batalla legal para exigir el cumplimiento de la pensión alimenticia y el reconocimiento de los derechos de su hijo, luego de que Javier N se desentendiera de sus responsabilidades parentales. En diversas ocasiones, la activista denunció públicamente obstáculos económicos y legales derivados de esta situación.

Horas antes del crimen, Cecilia N acudió a instancias ministeriales para dar seguimiento a un caso personal relacionado con violencia de género. Menos de 24 horas después, fue asesinada con disparos de arma de fuego mientras circulaba en una motocicleta en inmediaciones de San Pedro Choilula.

Por estos hechos también fueron procesados Jair N y Silvestre N, identificados como autores materiales del asesinato. Ambos fueron detenidos tras las indagatorias realizadas por autoridades de Puebla.

Durante el proceso penal, se acreditó que el homicidio tuvo como móvil evitar conflictos personales y legales que podían afectar la vida pública y privada del excandidato a gobernador. Finalmente, el tribunal determinó la responsabilidad penal de Javier N como autor intelectual del feminicidio, dictando un fallo condenatorio el cual será definido en próxima audiencia.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Autor

  • Adolfo Torres

    Estudiante de la Maestría de Investigación en Ciencias de la Comunicación, ejerzo el periodismo desde hace más de 20 años en diferentes medios de comunicación nacionales, cubriendo principalmente fuentes de los estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán; actualmente soy reportero web de Tribuna de México.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasFeminicidaFeminicidioPuebla
Articulo anterior

Trabajadores del Tren Maya advierten bloqueo en Chetumal por falta de pago

Siguiente articulo

Decomisan 534 kilos de cocaína procedente de Latinoamérica en Italia