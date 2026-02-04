Slim, Salinas Pliego, Zedillo… políticos y empresarios mexicanos aparecen en archivos de Eptsein

El caso de Jeffrey Epstein, el financista estadounidense hallado culpable de delitos sexuales y muerto en prisión en 2019, entró esta semana en una nueva fase de atención pública tras la divulgación de más de tres millones de páginas de documentos, videos y correos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Entre el material desclasificado figuran menciones a varios empresarios y políticos mexicanos, aunque expertos y autoridades subrayan que la aparición en los archivos no implica culpabilidad.

Los documentos, incluidos en la denominada Epstein Files Transparency Act, contienen correos electrónicos, listas y registros administrativos recopilados entre las décadas de 1980 y 2000. En ellos aparecen los nombres de destacados empresarios mexicanos como Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim, María Asunción Aramburuzabala y Paula Cussi, así como a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León. La inclusión en los archivos ha generado especulación mediática global.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abordó las implicaciones del caso Epstein para el país. Sheinbaum señaló que la investigación principal corresponde a Estados Unidos, pero precisó que México estaría dispuesto a participar “si el Departamento de Justicia lo solicita formalmente”. Hasta ahora no ha llegado una petición concreta de cooperación judicial, dijo la mandataria durante su conferencia diaria.

El debate sobre el caso Epstein ha cruzado fronteras virtualmente desde que el DOJ liberó el paquete de archivos el 30 de enero. La información incluye correos, videos y miles de páginas de datos que han reavivado la atención sobre las redes y contactos del financista. El presidente estadounidense Donald Trump ha pedido a la opinión pública “pasar página” sobre el escándalo, aunque su posición y declaraciones han sido foco de críticas por parte de quienes consideran que la transparencia sigue siendo insuficiente.

Analistas legales consultados por medios internacionales advierten que la presencia de nombres de mexicanos en los archivos de Epstein no constituye evidencia de delitos, pero sí plantea preguntas sobre la necesidad de revisar posibles conexiones y cooperar en caso de que las autoridades estadounidenses identifiquen hechos que requieran la participación de México.

El impacto de la liberación de documentos del caso Epstein sigue evolucionando. Legisladores, defensores de las víctimas y expertos en justicia transnacional instan a que se garantice la protección de datos sensibles y se evite el uso de la información para especulaciones mediáticas que puedan dañar la reputación de terceros sin base formal en la investigación judicial.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México

https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/