El polo norte magnético se está frenando y desplazando a un futuro incierto

El polo norte magnético de la Tierra no se ha detenido, pero sí ha cambiado de ritmo y dirección, una variación que obliga a científicos y autoridades a recalibrar la forma en que entendemos y usamos el campo magnético del planeta. La última actualización del Modelo Magnético Mundial 2025 confirma que este punto clave para la navegación continúa desplazándose, ahora con una desaceleración notable tras décadas de avance acelerado hacia Siberia.

La diferencia entre polos suele generar confusión, pero es crucial para entender el fenómeno. El polo geográfico marca el eje de rotación terrestre; el magnético, en cambio, es el que señalan las brújulas y depende del movimiento del hierro líquido en el núcleo externo del planeta. Esa dinámica interna, invisible pero constante, explica por qué el polo magnético nunca permanece fijo y por qué su comportamiento debe ser monitoreado de forma permanente.

El nuevo modelo, desarrollado por la NOAA en conjunto con el Servicio Geológico Británico, muestra que la velocidad del desplazamiento del polo norte magnético se ha reducido de manera significativa. Durante años se estimó un avance de entre 50 y 60 kilómetros anuales, pero ahora el movimiento ronda los 35 kilómetros por año, lo que representa la mayor desaceleración registrada en tiempos recientes.

Lejos de ser una señal de alarma, los científicos interpretan este freno como parte de la naturaleza cambiante del campo magnético. A lo largo de la historia terrestre se han documentado periodos de aceleración y de ralentización, sin que ello implique una pérdida de protección frente a las partículas solares ni un riesgo inmediato para la vida en el planeta.

El impacto más tangible de estos cambios se concentra en la tecnología. El Modelo Magnético Mundial es una referencia esencial para la aviación civil y militar, la navegación marítima, organismos internacionales y sistemas de posicionamiento global. Desde la calibración de brújulas digitales hasta el funcionamiento preciso de los GPS en automóviles y teléfonos inteligentes, millones de dispositivos dependen de que este modelo sea exacto y esté actualizado.

Para el ciudadano común, el ajuste pasará prácticamente desapercibido. El transporte urbano y los trayectos cotidianos no se verán afectados. Sin embargo, en operaciones que requieren alta precisión —como vuelos comerciales, rutas oceánicas o misiones militares— el uso de un modelo obsoleto podría generar desviaciones acumuladas, de ahí la importancia de las actualizaciones periódicas cada cinco años.

El informe también pone el foco en la Anomalía del Atlántico Sur, una región donde el campo magnético es más débil y que se extiende sobre el Atlántico Sur y parte de Sudamérica. Su crecimiento proyectado, cercano al 8 % durante 2025, incrementa el riesgo de daños por radiación en satélites y de fallas en la propagación de señales de radio, un problema que ya es monitoreado de cerca por agencias espaciales.

A estas variables se suma la meteorología espacial. Aunque el Ciclo Solar 25 ya alcanzó su punto máximo, se prevé que la actividad solar se mantenga elevada en los próximos años. Las tormentas geomagnéticas pueden reducir temporalmente la precisión del modelo, especialmente en latitudes altas, pero los márgenes de error ya contemplan estos escenarios.

Con todo, los especialistas coinciden en que no hay motivos para cambiar brújulas ni temer por el funcionamiento de los GPS. El Modelo Magnético Mundial sigue siendo confiable y vigente, y la desaceleración del polo norte magnético incluso podría prolongar su validez hasta 2029, siempre y cuando no se produzcan cambios bruscos en el comportamiento del campo terrestre.

