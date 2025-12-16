Polonia frustra atentado en mercadillo navideño y detiene a estudiante por vínculos con el Estado Islámico

La amenaza del terrorismo volvió a encender las alertas en Europa tras la detención de un estudiante universitario en Polonia, acusado de planear un atentado contra un mercadillo navideño, uno de los espacios públicos más concurridos durante la temporada decembrina.

Las autoridades polacas confirmaron que el sospechoso, un joven de 19 años identificado como Mateusz W., fue arrestado por la Agencia de Seguridad Interior por presuntamente preparar un ataque con fines terroristas y buscar integrarse a una organización extremista vinculada al autodenominado Estado Islámico.

La investigación señala que el estudiante, inscrito en primer año de Derecho en la Universidad Católica de Lublin, llevaba tiempo recopilando información para la fabricación de explosivos y analizando posibles vías para obtenerlos, con la intención de provocar miedo y causar víctimas entre la población civil.

Como parte de las indagatorias, agentes de seguridad realizaron cateos en distintas regiones del país, donde aseguraron dispositivos electrónicos, soportes de datos y otros objetos que podrían ser clave para reconstruir el alcance del plan y las redes de contacto del acusado.

La Fiscalía Nacional detalló que el joven mantenía comunicación con personas relacionadas con el extremismo islamista y mostraba una marcada fascinación por la ideología radical, un patrón cada vez más frecuente entre individuos que se radicalizan de manera aislada a través de contenidos en línea.

Un juez ordenó su prisión preventiva por un periodo inicial de tres meses, mientras continúan las diligencias a cargo de la agencia de seguridad bajo supervisión ministerial, en un caso que las autoridades consideran decisivo para evitar una tragedia mayor.

La Universidad Católica de Lublin confirmó que tuvo conocimiento de la detención el 8 de diciembre y procedió a suspender de inmediato los derechos académicos del estudiante, sin descartar sanciones adicionales que podrían incluir su expulsión definitiva.

El caso ocurre en un contexto de alta sensibilidad en Europa, donde los mercadillos navideños han sido identificados como blancos recurrentes de ataques o planes terroristas, lo que ha obligado a reforzar la seguridad con barreras físicas, controles de acceso y vigilancia permanente en eventos multitudinarios.

