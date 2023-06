Poncho Denigris aclara los rumores: Su relación con la Tigresa al descubierto

“La Casa de los Famosos México“, el programa de Televisa, ha sido testigo de la revelación de diversos secretos por parte de sus concursantes, y en esta ocasión Poncho De Nigris vuelve a darnos de qué hablar.

Entre los participantes, Wendy Guevara ya ha compartido detalles íntimos de su vida, generando gran intriga entre los espectadores, pero ahora ha llegado el momento de que Poncho de Nigris también comparta algunos episodios de su pasado, en esta ocasión nos referimos específicamente su relación con Irma Serrano, conocida como “La Tigresa”.

Pues ha sido durante el programa que Poncho de Nigris ha decidido sincerarse acerca de su vínculo con la actriz, ya que anteriormente surgieron rumores de una relación amorosa entre los famosos, y hace poco se volvió a tocar el tema.

Hace más de dos décadas, después de la salida de Poncho del programa “Big Brother”, Irma Serrano se acercó a él y comenzaron a ser vistos juntos en público en varias ocasiones.

Durante su participación en el reality show, Poncho de Nigris ha desarrollado una buena relación con Sergio Mayer, quien no dudó en preguntarle acerca de su conexión con la fallecida actriz. El artista expresó su pesar por la muerte de Irma Serrano y admitió que todavía siente un gran cariño por ella en la actualidad.

Sin embargo, Poncho sí reveló que en una ocasión la actriz intentó llevar su relación a otro nivel, pero él no aceptó debido a que no compartía los mismos sentimientos por ella.

El actor aclaró que los rumores surgieron debido a que su relación con la Tigresa iniciaron luego de que una ruptura amorosa incitara a Irma a buscar a un joven apuesto con quien pudiera retomar su vida amorosa.

No obstante, pese a las insinuaciones por parte de la famosa, Poncho nunca aceptó involucrarse sexualmente con ella, ya que era como una abuela para él.

Antes de continuar, el integrante de “La Casa de los Famosos México” hizo una pausa tratando de detener la plática, pues no le parecía correcto hablar de sus vivencias con una persona ya fallecida.

“Pero es que todavía no quiero hablar con ella porque ya murió, entonces ya no hay que hablar de las personas que ya no están…”.