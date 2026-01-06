Pop Mart apuesta por México y diversifica su producción global ante el auge de Labubu

Pop Mart, el fabricante chino de juguetes que conquistó el mercado global con el personaje Labubu, anunció la ampliación de su cadena de suministro con nuevas plantas de producción en México, Camboya e Indonesia, una decisión que refleja la presión de una demanda internacional en rápido crecimiento y la necesidad de fortalecer su capacidad operativa.

La empresa detalló que esta expansión busca reforzar su red de socios industriales, ya que Pop Mart no cuenta con fábricas propias y depende de alianzas locales para la manufactura, un modelo que ahora se extiende más allá de China y Vietnam, donde se concentraba previamente toda su producción.

El movimiento responde al impacto comercial que Labubu tuvo durante 2025, cuando los artículos coleccionables de “caja ciega” se dispararon en mercados tan diversos como China, Japón, Estados Unidos y el Sudeste Asiático, convirtiendo a la marca en uno de los casos más visibles de éxito de consumo chino en el extranjero.

México emerge como una pieza clave dentro de esta estrategia, al integrarse como un nuevo polo de manufactura que facilita el acceso a Norteamérica y reduce tiempos y costos logísticos, en un momento en que Pop Mart acelera su presencia física en el mercado estadounidense.

La compañía confirmó que planea abrir decenas de nuevas tiendas en Estados Unidos durante este año, sumándose a las alrededor de 60 ya operativas, una expansión comercial que exige mayor flexibilidad productiva y una cadena de suministro capaz de responder a lanzamientos frecuentes y picos de demanda.

En términos de capacidad, Pop Mart ya había adelantado desde agosto que incrementaría su producción mensual de peluches hasta unos 30 millones de unidades, una cifra que multiplica por más de diez el volumen registrado en 2024 y evidencia la magnitud del fenómeno Labubu.

Pese a este crecimiento operativo, el desempeño bursátil de la empresa muestra señales de cautela, ya que sus acciones cotizan alrededor de 199.50 dólares hongkoneses, cerca de 40% por debajo de su máximo de agosto, ante dudas del mercado sobre la sostenibilidad del boom de su producto estrella.

Con esta diversificación geográfica, Pop Mart busca ganar resiliencia, eficiencia y cercanía con sus principales mercados, apostando a que el éxito de Labubu se traduzca en una plataforma global de largo plazo y no en una moda pasajera.

