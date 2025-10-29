¡Fiebre en México! El popular vaso de Starbucks por Día de Muertos ya tiene fecha y precio

El vaso conmemorativo de Día de Muertos 2025 de Starbucks ha generado furor entre coleccionistas y clientes en México. Esta pieza reutilizable forma parte de los lanzamientos especiales de la temporada de otoño y rinde homenaje a la importante herencia cultural mexicana. La popular cadena de café comenzó a vender esta edición limitada a partir del pasado 27 de octubre de 2025, y estará disponible solo hasta agotar existencias.

¿Cuál es el bajo costo del artículo coleccionable?

Una de las principales características que ha impulsado la demanda del vaso reusable es su bajo costo de $60.00 pesos mexicanos. Es importante destacar que la compra de esta pieza de colección no incluye ninguna bebida del menú, por lo que su precio deberá cubrirse por separado si se desea. Otro aspecto relevante de este lanzamiento, realizado en sucursales de Starbucks en México, es que su venta es general, sin exclusividad para miembros de la aplicación o cupones especiales.

Diseño especial y método de venta en sucursales

El vaso está fabricado en plástico resistente y está diseñado para soportar bebidas calientes, con una capacidad de 473 ml. El diseño es de color negro con ilustraciones festivas que incluyen calaveras y flores en contraste, rematado con una icónica tapa en tono rosa mexicano. Este artículo busca añadir un toque especial a cualquier bebida y celebrar la herencia cultural del Día de Muertos.

LEER MÁS: ¡Llegan donas Krispy Kreme a Costco!

Para adquirir esta pieza, los clientes deben acudir directamente a las sucursales físicas de Starbucks en el país. La cadena de café especificó que este lanzamiento se excluye de los servicios de pick-up o delivery. Dada la popularidad de estas colecciones, se recomienda a los interesados adquirir los productos lo antes posible, ya que, por tratarse de una edición limitada, podrían agotarse en pocos días.