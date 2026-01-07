¿Por dónde pasará la Carrera CPS Media “El Florido” La Paz 2026?

Deporte, comunidad y solidaridad

La tercera edición de la Carrera CPS Media “El Florido” ya está lista para celebrarse el próximo domingo 25 de enero de 2026, en un recorrido que combina deporte, convivencia y solidaridad.

Los corredores podrán elegir entre dos distancias:

5 kilómetros , para quienes buscan un reto mayor

, para quienes buscan un reto mayor 2.5 kilómetros, ideal para una experiencia recreativa

¿Cuál será la ruta?

El arranque está programado para las 7:00 horas en el Parque Cuauhtémoc.

Desde ahí, los participantes recorrerán el emblemático Malecón de La Paz, avanzando hasta el IMSS viejo. Después, retornarán al punto original para cruzar la meta en un ambiente festivo y familiar.

Una carrera con causa

La Carrera CPS Media “El Florido” se ha consolidado como un evento deportivo con impacto social.

En esta tercera edición, los donativos recaudados serán destinados al Asilo San Vicente de Paúl, institución que brinda atención y cuidado a adultos mayores en La Paz.

El objetivo es superar la respuesta de años anteriores y fortalecer el apoyo comunitario.

¿Cómo me inscribo?

Antes de entregar tu donativo en las instalaciones de CPS Media, es indispensable realizar tu inscripción en el formato digital.

Tienes dos opciones:

Ingresar directamente al siguiente enlace: DA CLIC AQUÍ

Escanear el QR oficial con tu smartphone, que te llevará al mismo formulario

En ambos casos, deberás llenar tu información y enviarla para quedar correctamente registrado. Una vez completado el proceso, recibirás la confirmación en tu correo electrónico.

La Carrera CPS Media “El Florido” será más que un evento deportivo.

Será una oportunidad para que la comunidad paceña se una en torno a una causa noble, disfrutando de un recorrido por el malecón y apoyando a quienes más lo necesitan.

Con dos distancias disponibles y un ambiente familiar, este 25 de enero La Paz vivirá una jornada que promete ser inolvidable.

