Por dónde ver y a qué hora: Atlético La Paz recibe a Irapuato en duelo decisivo rumbo a la liguilla

Este viernes 24 de octubre, Atlético La Paz se enfrentará al Club Deportivo Irapuato en el Estadio Guaycura, en un duelo decisivo de la Liga de Expansión MX Apertura 2025. El partido comenzará a las 21:00 horas, tiempo de Baja California Sur, y podrá seguirse a través de MX AYM Sports, Latin American Sports TV y plataformas digitales como 365Scores, que ofrecerán estadísticas y resultados en tiempo real.

Con capacidad para más de cinco mil aficionados, el estadio se prepara para recibir un encuentro que podría definir el rumbo de ambos equipos en el cierre de la fase regular.

Atlético La Paz, obligado a ganar

El equipo sudcaliforniano llega con la urgencia de sumar tres puntos en casa para mantenerse con vida en la lucha por un lugar en el “play-in”. Por su parte, Irapuato busca afianzar su posición dentro de los primeros lugares de la tabla.

Según registros recientes, el conjunto guanajuatense mantiene una ligera ventaja histórica sobre La Paz, con mejor rendimiento defensivo y más victorias acumuladas. Aun así, el equipo local confía en hacer valer la localía y el apoyo de su afición, factores que han sido clave en sus mejores actuaciones del torneo.

Claves del partido

El reto para el equipo dirigido por [nombre del DT] será mejorar la efectividad frente al arco y mantener el ritmo durante los 90 minutos, aspectos que le han costado puntos en encuentros anteriores.

Mientras tanto, Irapuato llega con una racha positiva que lo perfila como favorito. Sin embargo, el equipo sabe que Atlético La Paz suele crecerse en partidos decisivos, especialmente cuando juega en casa.

Todo listo para una noche intensa

La ciudad de La Paz se prepara para una noche llena de energía, donde el fútbol promete emociones fuertes y un ambiente vibrante en la recta final del torneo.