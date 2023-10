Llega nuevamente “Por Ellas… Somos uno”, se nadará más 30 km en La Paz

En rueda de prensa fue presentado el evento “Por Ellas… Somos uno”, una competencia de nado con causa que es referente en la capital del Estado, el cual celebrará una edición más el sábado 7 de octubre, en la playa El Coromuel.

Para esta carrera, al momento se cuenta con cerca de 400 participantes inscritos, tanto locales, nacionales y extranjeros, por lo que la derrama económica será importante, así mismo se informó que algunos atletas internacionales, repetirán su participación en los más de 20km que consta el recorrido, el cual tendrá como meta el muelle fiscal de la bahía de La Paz.

El disparo de salida será en punto de las 06:00 horas y comenzarán con su recorrido los atletas, la meta estará disponible hasta las 18:00 horas del mismo sábado, Llorens afirmó que habrá competidores de la rama infantil.

La ruta es salir de la playa el Coromuel con dirección al norte, entrar a balandra, y dar vuelta en playa tecolote, posteriormente regresar por ese mismo camino hasta el punto de salida, las categorías inferiores solamente nadaran hasta puerta cortes y nadaran al sitio de origen.

Asimismo, habló de todas las dificultades que rodean a la carrera, siendo ya un evento consagrado en su decimoquinta edición, siempre hay nuevos retos que surgen desde el primer día de planeación.

“Estoy muy orgullosa, porque la satisfacción que este evento deja, pues me ha dado para seguir y seguir, aparte de que siempre es diferente todo mundo. Me dice la gente que creen que todos los años ya está todo afinado, pero el mero día del evento todo se combina no es como un patrón, no, como que pasan cosas diferentes”.