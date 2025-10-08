Por lluvias atípicas, disminuye el abasto de insecticidas contra el dengue en BCS: Salud

La Secretaría de Salud de Baja California Sur informó que las lluvias atípicas registradas en las últimas semanas han provocado un alto consumo de insecticidas, lo que ha reducido el abasto disponible para las campañas de fumigación contra el dengue.

Durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, la titular de la dependencia, Dra. Ana Luisa Guluarte Castro, explicó que, debido a estas condiciones climáticas, se han tenido que suspender algunas de las jornadas de fumigación programadas.

La funcionaria indicó que en Cabo San Lucas se cancelaron actividades previstas para este martes, mientras que en La Paz la fumigación continúa en horarios estratégicos —tarde, noche y madrugada—, a fin de aprovechar mejor el rendimiento de los insumos.

“Informar que se suspende por las condiciones de hoy en Cabo San Lucas la fumigación que se tenía programada en las diferentes colonias; en La Paz veremos cuál es el comportamiento. Estamos fumigando en la tarde, noche y madrugada porque es cuando se aprovecha mejor el insecticida. Depende de las condiciones informaremos si también se suspende en las colonias programadas para el día de hoy. Nuestro estado es un lugar endémico para dengue y, ante estas lluvias atípicas, el gasto de insecticida ha sido muy alto.”

— Dra. Ana Luisa Guluarte Castro, secretaria de Salud de BCS

Guluarte Castro hizo un llamado a autoridades estatales y federales para reabastecer los insumos y prevenir un aumento de casos en un estado considerado endémico para dengue.

En la sesión también participó la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, quien tomó nota de la solicitud de apoyos emergentes para garantizar el control del vector en la entidad.