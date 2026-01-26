Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 26 de Enero, 2026
Salud y Bienestar

¿Cara más redonda? El cortisol alto podría ser la causa según expertos en salud

El fenómeno conocido como "cara de luna llena" es una de las señales físicas más evidentes del exceso de cortisol en el organismo por estrés crónico
26 enero, 2026
Imagen generada con IA

En los últimos meses, especialistas en endocrinología han alertado sobre un incremento de pacientes que presentan una inflamación inusual en las mejillas y la mandíbula, fenómeno que la ciencia vincula directamente con niveles elevados de cortisol.

Esta hormona, producida por las glándulas suprarrenales como respuesta al estrés, tiene un impacto metabólico profundo que puede alterar la distribución de la grasa corporal.

Cuando el cuerpo permanece en un estado de alerta constante, el cortisol alto provoca que el tejido adiposo se acumule específicamente en el rostro, dándole una apariencia más circular, conocida médicamente como “cara de luna llena”.

Este cambio físico no es solo una cuestión de estética, sino una señal de alerta del sistema endocrino. Según expertos de instituciones como la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el exceso de esta hormona altera la forma en que el cuerpo procesa los azúcares y las grasas.

Además de la redondez facial, otros síntomas detectados este 26 de enero de 2026 incluyen fatiga persistente, dificultad para conciliar el sueño y una notable acumulación de grasa en la parte posterior del cuello y el abdomen, mientras que las extremidades pueden lucir más delgadas.

La relación entre el estilo de vida actual y la salud hormonal es estrecha. Organismos como la Secretaría de Salud y la OMS han destacado que el estrés laboral y emocional prolongado mantiene el cortisol en niveles tóxicos.

Esto genera una retención de líquidos y sodio que contribuye a la hinchazón del rostro. Si notas que tus rasgos faciales han perdido definición de forma repentina y se acompañan de irritabilidad o cansancio extremo, es fundamental realizarse un perfil hormonal para descartar condiciones más graves como el Síndrome de Cushing.

Estrategias para equilibrar tus hormonas y desinflamar el rostro

Para dar contexto, el cortisol tiene una función vital: regula la presión arterial y el metabolismo de la glucosa; sin embargo, en exceso se vuelve destructivo.

Ante esta tendencia, especialistas del Tecnológico de Monterrey sugieren que el primer paso para contrarrestar la “cara de luna” es la higiene del sueño y la actividad física moderada, evitando ejercicios de impacto extremo que puedan elevar aún más el estrés físico.

Estadísticas de la COEPRIS indican que el consumo de suplementos “anti-estrés” sin registro sanitario ha subido un 15%, por lo que se recomienda evitar la automedicación.

Dentro de las recomendaciones médicas, destaca la importancia de una dieta baja en sodio y rica en potasio para ayudar a eliminar la retención de líquidos.

Ante la persistencia de estos rasgos, el IMSS y el ISSSTE cuentan con áreas de endocrinología donde se realizan pruebas de saliva o sangre para medir los picos de esta hormona durante el día.

Mantener el cortisol bajo control no solo devolverá la forma natural a tu rostro, sino que prevendrá enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y la hipertensión arterial.

EtiquetasSalud mentalSecretaría de Salud
