Sábado 10 de Enero, 2026
¿Por qué el Día del Hombre se celebra el 19 de marzo y qué otros datos debes conocer en 2026?

El Día del Hombre se conmemora el 19 de marzo en varios países de tradición católica, mientras que a nivel mundial existe otra fecha oficial en noviembre.
10 enero, 2026
Foto:Cortesia

Con el arranque de 2026, el Día del Hombre vuelve a posicionarse como un tema de interés en búsquedas digitales, especialmente de cara al 19 de marzo, fecha en la que se celebra en países como México, España y varias naciones de América Latina. Esta conmemoración está ligada a la festividad de San José, figura que simboliza la paternidad, el trabajo y la responsabilidad familiar dentro de la tradición católica.

Aunque no se trata de una fecha reconocida oficialmente a nivel internacional, el 19 de marzo se ha mantenido vigente por su arraigo cultural y religioso, siendo común que se asocie con el reconocimiento del papel de los hombres en la familia y la sociedad.

En contraste, el Día Internacional del Hombre se celebra cada 19 de noviembre desde 1999 en más de 80 países, con un enfoque distinto: visibilizar temas como la salud física y mental masculina, promover modelos positivos de masculinidad y fomentar la equidad de género.

Especialistas señalan que, más allá de la confusión entre fechas, ambas conmemoraciones coinciden en un mismo objetivo: abrir espacios de reflexión sobre los retos actuales que enfrentan los hombres, desde la salud emocional hasta su rol en una sociedad en constante cambio.

