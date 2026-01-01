¿Por qué es tan importante donar pañales para el asilo mediante la Carrera CPS Media “El Florido” La Paz 2026?

En CPS Media ya estamos afinando todos los detalles para realizar la Tercera Carrera con causa CPS Media “El Florido” La Paz 2026, la cual, como cada año, tiene la finalidad de llevar ayuda a los abuelitos del asilo San Vicente de Paúl de La Paz.

Es por ello que hoy nos damos a la tarea de entrevistar al presidente del patronato del Asilo San Vicente de Paúl, Carlos Arturo Bermúdez, quien destacó la importancia de que la ciudadanía contemple incluir pañales entre los tres artículos que se donan para completar el proceso de inscripción.

“Si se puede llevar un paquetito de pañales eso es lo que más les vamos a agradecer… tenemos nosotros un gasto cercano a los 200 pañales diarios, lo que nos da una cifra de 6 mil pañales al mes y que, pues, eso nos arroja un gasto de más de 60, cerca de 70 mil pesos”.

¿Cuáles son todos los artículos que puedo donar en la Carrera CPS Media La Paz 2026? A continuación te damos una breve lista de tres tipos de artículos que son indispensables a lo largo del año y otros artículos que por la temporada de frío pueden ser de gran ayuda para los integrantes del asilo San Vicente de Paúl.

Pañales para adulto (prioridad en talla grande y mediada y de preferencia que sean con tiras adheribles a los costados) Artículos de higiene personal (toallitas húmedas, shampoo, talco, jabones, pasta dental, cepillo de dientes, cloro, etc.) Productos de curación (alcohol, gasas, botiquines, etc.).

Para mitigar la temporada invernal, el presidente del patronato del Asilo San Vicente de Paúl, Carlos Arturo Bermúdez, también sugiere prendas abrigadoras para los abuelitos y abuelitas, como lo son: gorros, suéteres, chamarras, bufandas, calcetines y calcetas gruesas, pantaloneras, etc. No obstante, recalca que lo más indispensable son los pañales.

¿Cuándo y dónde es la Carrera CPS Media La Paz 2026 y cómo me inscribo?

La Carrera CPS Media “El Florido” La Paz 2026 se llevará a cabo a las 7:00 am del próximo domingo 25 de enero del 2026 en el Malecón de La Paz y los donativos que previamente sean entregados como parte del proceso de inscripción serán destinados exclusivamente a los 37 abuelitos y abuelitas que actualmente dependen del Asilo San Vicente de Paúl, el único público que existe en la capital sudcaliforniana.

Si tú deseas unirte a esta noble causa, a continuación te explicamos el sencillo proceso de inscripción digital con el que contamos en la 3ra Carrera CPS Media “El Florido” La Paz 2026. Hay dos formas de llegar al proceso de inscripción, una es ingresando al siguiente link: DA CLÍC AQUÍ. Pero, si lo deseas también puedes escanear el siguiente QR con tu smartphone, este te llevará al mismo formulario de inscripción.

Una vez inscrito, puedes llevar tus donativos a las instalaciones de CPS Media (Tv Mar, Radiante y Tribuna de México), para que con ello culmines tu proceso de inscripción. Ahí un colaborador nuestro actualizará tu formulario como proceso terminado y con donativos entregados.

Aquí te dejamos nuestra ubicación:

Recuerda que la Tercera Carrera CPS Media “El Florido” La Paz 2026 es apta para ir toda la familia, incluida tu mascota, y puedes ir a caminar, trotar o correr. Anota la fecha: 7:00 am del 25 de enero del 2026, iniciaremos en el Parque Cuauhtémoc, que está frente al malecón de La Paz y se extenderá a lo largo del malecón hasta llegar al IMSS viejo, para retornar al punto original, donde cruzarán la meta. ¡Te esperamos!

Recibe más noticias en tu WhatsApp: REGÍSTRATE AQUÍ