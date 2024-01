¿Quién es Dani Flow y por qué lo están cancelando?

Daniel Balladares, alias Dani Flow, es un reguetonero oriundo de Irapuato, Guanajuato, conocido por sus polémicas canciones como “Reggaeton Champagne”, “Las que no tienen papá”, “Ten” y “Martillazo”, que se han posicionado en las listas de popularidad y se han vuelto todo un fenómeno en redes sociales.

El joven mexicano que ha colaborado con artistas como Bellakath, Uzielito Mix, El Bogueto, Kevin Roldan y Santa Fe Klan, desde los inicios de su carrera ha sido objeto de críticas, ya que si bien hay parte de la población que disfruta de su música, hay quienes consideran las letras de sus temas muy explícitos y demasiado sexuales. Sin embargo, en los últimos días ha vuelto a estar en el ojo del huracán y no precisamente por su peculiar estilo musical, sino por un video que ha resurgido del 2022.

En dicho clip, el cantante urbano participó en un podcast donde expresó sus opiniones sobre el caso de la influencer Nath Campos, comentarios que le hicieron ganarse el odio de gran parte del público y ser cancelado en redes sociales.

Cabe recordar que la hija de Kiko Campos, denunció en 2022 a Rix, un creador de contenido y amigo del cantante, por abuso sexual. En ese sentido, Dani se vio envuelto en polémica al minimizar el caso, incluso después de que el influencer fue declarado culpable. Así como también por criticar al movimiento feminista y las mujeres en general, los cuales provocaron reacciones negativas.

“Fue una pendejada por lo que lo metieron a la cárcel. La morra esa vale v*rga, ¿eso qué, wey? Me cagan esas morras, esas y las que salen a rayar a la calle. Esas ni rucas se deberían de llamar”, dijo en aquel momento.

Ante las críticas, el joven reguetonero emitió disculpas públicas en un live, tratando de aclarar su postura y expresando que no considera a Rix como un violador. Asimismo, afirmó que no “se dejará influenciar” por la opinión pública en la elección de sus amistades y reiteró que no cree en las acusaciones hechas hacia su amigo.

“Yo no considero que tenga ningún amigo violador, partiendo de ahí. Así como tú crees que pasó, yo creo que no pasó. Es como si yo te juzgara por creer que sí pasó cuando no hay pruebas”, dijo.

No obstante, de lo que sí se retractó fue de los comentarios ofensivos que hizo en el podcast hacia el colectivo feminista, admitiendo que estaba enojado en ese momento y que ahora se arrepiente de sus palabras. Si bien reconoció su ignorancia en temas feministas y expresó su apoyo al movimiento, también consideró que se desvía “la atención de lo esencial”.

Es decir, condenó las acciones de las personas que destruyen propiedades durante las protestas, esto sin comprender el contexto e insistió en que siempre ha estado a favor de los derechos de las mujeres. Incluso dijo estar dispuesto a dialogar con feministas para comprender mejor sus puntos de vista.

“Siempre lo he visto como algo positivo, algo de lo que me gustaría formar parte aunque no directamente, porque tengo una hija. Imagínate que a mi hija la violaran y la justicia no hiciera caso y equis, tienen que salir a marchar y ella decide salir a marchar y la atención se la llevan, las que quemaron el negocio de otra mujer. O sea, a mi me gustaría que la voz de mi hija se escuchara y no lo que hace una delincuente, simplemente eso”.

Además, mencionó que no permitirá que las críticas cambien su perspectiva sobre su amistad con Rix. También enfatizó su rechazo al machismo y se disculpó por sus comentarios desacertados, asegurando que valora la presencia de las mujeres en su vida y está comprometido a mejorar para sus seguidores.

“Yo llegué muy enojado al podcast, estaba todavía lo de las feministas que habían acabado de marchar o algo de eso. Estaban entrevistando a unas señoras a las cuales les habían destruido sus negocios y decían, nosotras también somos mujeres y no estamos destruyendo cosas y eso. Y a mi como que me agarró un coraje sabes, y dije estas mujeres, ahí si dije un comentario desacertado del cual me arrepiento pero estaba enojado, no se me hace la manera correcta”, comentó.

En cuanto a las posibles consecuencias en su carrera, Dani Flow expresó que, si llegara a ser cancelado, estaría preparado para afrontarlo y seguiría adelante con nuevos proyectos, como la producción de bits. En pocas palabras, admitió no importarle perder su carrera por decir lo que piensa ni por ser amigo de Rix.