Ahora le tocó a un medicamento ser funado: ¿El Antiflu-Des es seguro o riesgoso?

En las últimas horas, el Antiflu-Des, un medicamento utilizado para tratar la gripe, ha sido objeto de un intenso debate sobre su uso. Esto surgió después de que un usuario en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, identificado como Diego Ramonfaur, iniciara un hilo explicando sus razones para desaconsejar el uso de dicho fármaco.

Según el usuario, quien afirma ser un “epidemiólogo”, argumentó que hay más riesgos que beneficios para la salud asociados con el Antiflu-Des, comenzando por su composición que incluye Amantadina, Clorfenamina y Paracetamol, los cuales, según él, son perjudiciales en esta combinación.

En relación con la Amantadina, indicó que es un antiviral antiguo utilizado en el tratamiento de la influenza y que ya no es efectivo contra dicho virus. Además, mencionó que debido a sus efectos secundarios en el sistema nervioso central, se utiliza actualmente para tratar la enfermedad de Parkinson. Respecto a la Clorfenamina, señaló que es un antihistamínico de primera generación presente en el medicamento y que produce efectos secundarios a nivel cerebral. En cuanto al Paracetamol, comentó que el medicamento contiene altas dosis, lo cual, asegura, es potencialmente perjudicial.

El supuesto epidemiólogo enfatizó que estos riesgos superan los beneficios del medicamento y advirtió a los usuarios que no lo utilicen. La publicación generó un intenso debate en redes sociales sobre la conveniencia de recetar el antigripal. Incluso, algunos usuarios expresaron su preocupación y manifestaron que han optado por no adquirirlo después de ver la publicación.

Ante esta controversia, algunos médicos han compartido diversas opiniones. Si bien algunos reconocieron los señalamientos de Ramonfaur, también subrayaron que cualquier medicamento puede tener efectos secundarios y que la clave está en evaluar el riesgo-beneficio. Además, señalan que la probabilidad de experimentar daños significativos con Antiflu-Des requeriría un consumo excesivo. Asimismo, destacaron que todos los medicamentos, incluso los más comunes, poseen ciertos riesgos.

“Si no quieres intoxicarte con medicamentos, no los tomes. Lo que muchos no saben es que hasta un té tiene efectos tóxicos”, comentó un médico.