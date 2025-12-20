¿Por qué están tan censurados los nuevos papeles de Jeffrey Epstein y qué implican Trump y Clinton?

El gobierno de Estados Unidos inició la liberación de una parte de los nuevos papeles vinculados al caso del financiero y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, cumpliendo con una ley aprobada por el Congreso para publicar los materiales en poder del Departamento de Justicia (DOJ). Sin embargo, la extensa censura de textos e imágenes ha despertado críticas tanto de demócratas como de algunos republicanos por la falta de transparencia.

Más de 13 000 documentos, entre fotos, transcripciones, registros de llamadas y testimonios, fueron puestos a disposición del público, pero amplias secciones aparecen tachadas o completamente en blanco para proteger la identidad de las víctimas o por consideraciones legales, según las autoridades. Esta práctica ha sido tildada de excesiva por legisladores que buscaban una divulgación más completa.

Las imágenes incluidas en la primera tanda muestran a Bill Clinton en varias fotografías con Epstein y su socia Ghislaine Maxwell, junto con otras figuras públicas, aunque las autoridades han subrayado que la simple aparición en una imagen no implica conducta criminal.

En contraste, las referencias a Donald Trump en los documentos son más limitadas, lo cual ha alimentado el debate político. La mayoría de las apariciones de Trump que se han conocido ya habían sido difundidas anteriormente y están vinculadas a momentos sociales del pasado con Epstein, incluidos registros de vuelo y menciones en agendas.

La disparidad entre la cantidad de material publicado sobre Clinton y la relativa escasez de información nueva sobre Trump ha generado cuestionamientos desde sectores opositores que piden claridad total del proceso de publicación.

