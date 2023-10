¡Existo porque resisto! ¿Por qué marchan las mujeres en La Paz?

¿Por qué nos manifestamos? ¿Por qué inundar las calles con pancartas, atuendos y pronunciamientos? Preguntamos a mujeres participantes del plantón realizado el 28 de septiembre en el malecón turístico de La Paz, en el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro.

Realizan marcha en la CDMX por el Día de acción global a favor del aborto

Más allá de un tema, un día, o un acontecimiento, “las morras seguimos en pie de lucha”, respondieron, pues hay distintas razones por las cuales una decide actuar y participar en eventos como estos. Y, especialmente, buscan visibilizar las formas violentas en materia de salud y género, aunado a las experiencias de otras mujeres que no pueden ser escuchadas:

“En mi caso es levantar la voz y decir “basta”. Yo creo que es muy importante porque aún hay muchos estigmas que romper el tema del aborto, es como que se crean muchos mitos, de que las personas que abortan no quieren a los niños o que nada más son personas que tuvieron o porque están teniendo relaciones sexuales todo el tiempo. Y creo que es abrir mucho el panorama, porque no sólo es para esas personas, porque cada quien es libre de decidir sobre su propio cuerpo, sino que es abrir posibilidades para mujeres vulnerables, para niñas que son violadas”, comentó otra mujer.

Nos manifestamos, hacemos presencia porque es importante difundir y ser parte de la opinión pública, porque nunca hay que dejar de hacernos notar, relataron. También, en honor a nuestras antecesoras, quienes gracias a ellas contamos con derechos, y también, en honor a las que ya no pueden luchar con nosotras porque han sido víctimas de violencia de género, expresaron:

“Me gustaría invitar a toda la población de todas las edades y de todos los géneros y de todo, independientemente a todas las personas, a que puedan darse la oportunidad de leer y de aprender un poco más de todo este tema. Porque a veces vivimos en una burbuja y como no son cosas que nos afectan directamente, las pasamos por alto, o a veces ya lo tenemos tan normalizada la violencia en nuestras vidas, que lo vemos como algo natural y nos culpabilizamos incluso a nosotras mismas por dejar ese tipo de comportamientos, cuando la realidad es que no debería de ser así”, mencionó una mujer.

Desde México hasta España; las “morras” reflejan justicia, lucha, seguridad, empatía, pero también cansancio, resiliencia. Sin embargo, estando juntas, rompiendo barreras geográficas, no tienen miedo, decían:

“Viniendo de España también me viene bien recordar que, aunque nosotros tenemos mucho más tiempo con este derecho, no hay que dejar de luchar por él, porque al final no se puede dar por sentado y es un derecho que se puede perder y que sigue habiendo mucha gente que no lo considera un derecho. Entonces me parece súper importante gritar cada día por él. Es muy lindo ver como la lucha desde otro país y otro continente; es muy lindo verlo y poder acompañarlo, así que gracias”, relató otra mujer.

“Aunque ya cada vez somos más, que estamos conscientes y todo, creo que no hay que parar nunca de hacernos presentes; de estar aquí, gritando y de todas las formas que sea, pacífica, si hace falta llamar más la atención, yo creo que cualquier forma es buena, y no me importa que digan que no son formas. Yo creo que hasta que todas nos sentamos seguras, desde las más chiquitas hasta las más grandes; señoras, doctoras, niñas, maestras… No vamos a parar y no van a tener la comodidad de nuestro silencio nunca”, señaló otra mujer.