Ingreso de sustancias prohibidas y robos obligó a reforzar medidas en CERESO La Paz

Luego de que varios familiares de reos se quejaron de los estrictos protocolos de seguridad cuando acuden a visitarlos al Centro de Reinserción Social (CERESO) de La Paz, el director general del Sistema Penitenciario de Baja California Sur, Javier Gil Beltrán Flores, explicó que las medidas se reforzaron después de que el personal del penal observó ingresos de sustancias prohibidas y robos de objetos personales entre las mismas personas que llegan a convivir con los reclusos.

Según el directivo del CERESO, fue a través de videos grabados por las cámaras de vigilancia del centro penitenciario como se descubrió que algunos visitantes entraban con varios tipos de estupefacientes y objetos ilegales escondidos entre sus prendas con la intención de entregárselos a los internos durante las visitas. Peor aún, entre los mismos visitantes se aplicaban “robos hormiga” antes de retirarse de la prisión.

“Tenemos documentada evidencia donde otra misma visita le está sacando cosas de la bolsa a otra a persona, y no tenemos tanto personal para estar cuidando también las bolsas. Están entrando a un penal, están entrando a un centro penitenciario, hermano, perdón, pero no es una tienda departamental como que necesitemos que les estén cuidando las cosas personales. No tenemos ni la gente y aparte nos metemos en broncas.”