Portugal sueña con la Copa del Mundo 2026 con Cristiano Ronaldo como líder y estandarte de su selección

La Selección de Portugal apunta con fuerza al título del Mundial 2026, con Cristiano Ronaldo como estandarte en lo que será su última participación en una Copa del Mundo. Aunque nunca han levantado el trofeo, los lusitanos llegan con renovada plantilla y resultados que los colocan entre los favoritos.

De acuerdo con análisis de expertos y casas de apuestas, Portugal figura entre los candidatos a ganar el torneo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Sus probabilidades rondan el +1200, lo que refleja confianza en el potencial de la escuadra.

El propio Ronaldo confirmó que esta será “definitivamente” su última participación mundialista, lo que añade un componente extra de motivación tanto para él como para sus compañeros. Para muchos, ganar significaría el cierre perfecto de una trayectoria legendaria.

La selección llega respaldada por esa victoria en la Nations League, un logro que confirma la fortaleza de la generación actual. Sin embargo, el camino no está libre de obstáculos: aún deben asegurar su clasificación, pues aunque lideran su grupo, nada está definido.

Además, el reto será conjugar el talento emergente de figuras como Bernardo Silva y João Félix con la experiencia de Ronaldo. El equilibrio y la cohesión serán claves para mantener el nivel competitivo en un torneo tan exigente.

Si Portugal logra evitar lesiones, mantener a Ronaldo en forma y aprovechar la motivación de su despedida, tendrá argumentos sólidos para soñar con el título. Para los aficionados —y para el propio astro— sería un final redondo: “el cierre perfecto”, según observadores internacionales.