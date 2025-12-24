Posada comunitaria fortalece la unión familiar en la Comunidad de La Playa

Habitantes de las comunidades de La Playa, El Rincón de La Playa, San Vicente y Ánimas Bajas se reunieron por quinto año consecutivo para celebrar la tradicional posada comunitaria organizada por La Playa Centro Comunitario, un evento que tiene como objetivo principal fortalecer la convivencia familiar y la unión entre vecinos.

La coordinadora de La Playa Centro Comunitario, Reggine Aripez, destacó que esta celebración se ha consolidado como un espacio de encuentro para las familias de la zona.

“Este es el quinto año consecutivo que realizamos la posada comunitaria. El principal objetivo es reunirnos y hacer comunidad; pasar un buen rato en familia y lograr festejar una posada que puedan disfrutar niños y adultos”, señaló.

Aripez subrayó que, en esta edición, el evento contó con un importante respaldo del sector privado, lo que permitió ampliar las actividades y beneficios para los asistentes.

“En esta ocasión tuvimos mucho apoyo del sector privado; varias empresas se unieron para apoyar la causa”, agregó.

La posada fue posible gracias al apoyo de asociaciones y empresas como San José del Este Sostenible, Hotel El Ganzo, JW Marriott y el Club de Golf Palmilla, entre otros aliados que se sumaron a esta iniciativa comunitaria.

Gracias a estas contribuciones, las familias pudieron disfrutar de actividades recreativas, entrega de regalos y momentos de convivencia que reforzaron el sentido de comunidad y solidaridad entre los habitantes de estas localidades de Los Cabos. Con este tipo de acciones, La Playa Centro Comunitario reafirma su compromiso de promover espacios que impulsen la integración social y el bienestar familiar.

