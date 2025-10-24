Posible Ciclón Tropical avanza frente a costas de Jalisco
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que una Zona de Baja Presión ubicada al suroeste de las costas de Jalisco incrementó a 80 por ciento su probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días, convirtiéndose en un Posible Ciclón Tropical que podría intensificarse durante el fin de semana.
De acuerdo con el reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a las 18:00 horas, el sistema se localiza a unos 1,040 kilómetros al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, desplazándose hacia el oeste a una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora. La dependencia advirtió que su evolución continuará siendo monitoreada de forma constante debido a las condiciones favorables que presenta el Océano Pacífico.
El fenómeno mantiene una probabilidad de 19 por ciento para desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas, cifra que podría aumentar rápidamente conforme se acerque el fin de semana. Los meteorólogos indicaron que el sistema muestra un patrón de organización progresivo y que su desplazamiento podría favorecer la formación de un Posible Ciclón Tropical antes de concluir octubre.
El SMN subrayó que, aunque el fenómeno se mantiene alejado del territorio nacional, es importante seguir los avisos oficiales, ya que la evolución de los sistemas tropicales en el Océano Pacífico puede cambiar con rapidez dependiendo de las condiciones atmosféricas.
La Zona de Baja Presión es alimentada por aguas cálidas y humedad proveniente del Océano Pacífico, lo que incrementa las probabilidades de que se convierta en un sistema ciclónico formal. Los expertos recomiendan estar atentos a los pronósticos, sobre todo en estados del occidente del país como Jalisco, Colima y Michoacán.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO