Vigilan posible Ciclón Tropical frente a costas de Michoacán

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que una Zona de Baja Presión ubicada en el Océano Pacífico presenta condiciones favorables para convertirse en Ciclón Tropical durante el fin de semana, manteniendo en alerta a las autoridades de protección civil y a la población costera.

De acuerdo con el reporte emitido a las 6:00 pm, hora del Centro de México, el sistema se localiza aproximadamente a 920 kilómetros al sur-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, desplazándose hacia el oeste con una velocidad de entre 16 y 24 kilómetros por hora.

El SMN detalló que la Zona de Baja Presión tiene un 30 por ciento de probabilidad para desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y hasta un 70 por ciento en un plazo de siete días, conforme a los modelos de pronóstico más recientes.

Las autoridades meteorológicas destacaron que las condiciones de humedad y temperatura superficial del mar en el Océano Pacífico favorecen la intensificación del sistema, que podría evolucionar a Ciclón Tropical conforme avance hacia aguas más cálidas.

El Servicio Meteorológico Nacional señaló que, aunque el fenómeno se encuentra aún lejos de costas mexicanas, se mantiene vigilancia constante por la posibilidad de que su trayectoria cambie y se acerque a tierra en los próximos días.

En caso de intensificarse, el Ciclón Tropical podría provocar lluvias moderadas a fuertes, oleaje elevado y rachas de viento en los estados del occidente y suroeste del país, principalmente en Michoacán, Colima y Guerrero.

El SMN recomendó a la navegación marítima extremar precauciones por posibles efectos derivados de la Zona de Baja Presión, así como atender los avisos emitidos por las autoridades de protección civil en los estados costeros del Pacífico mexicano.