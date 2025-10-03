Posible ciclón tropical se mantiene bajo vigilancia en el Pacífico

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este jueves que una Zona de Baja Presión en el Océano Pacífico presenta un 70% de probabilidad de convertirse en Ciclón Tropical en las próximas 48 horas y hasta un 90% de probabilidad en los próximos siete días. La vigilancia se mantiene especialmente al sur de las costas de Guerrero.

De acuerdo con la Conagua, el sistema se localiza a 485 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, con un desplazamiento hacia el oeste-noroeste, lo que lo mantendrá frente a las costas mexicanas durante los siguientes días.

El SMN advirtió que la evolución de la Zona de Baja Presión podría consolidarse durante el fin de semana, cuando las condiciones oceánicas y atmosféricas sean más favorables para su fortalecimiento. Aunque todavía no se ha formado de manera oficial el fenómeno, los especialistas indicaron que la vigilancia continuará de forma permanente.

Según los pronósticos, en caso de desarrollarse como Ciclón Tropical, el sistema podría generar lluvias intensas en el sur y occidente del país, con afectaciones potenciales en comunidades costeras. La población en Guerrero y estados vecinos deberá mantenerse atenta a los avisos oficiales.

El Servicio Meteorológico Nacional destacó que, aunque por ahora no existen alertas directas de impacto, el comportamiento del sistema obliga a mantener vigilancia constante. Por su parte, la Conagua señaló que la temporada ciclónica aún no concluye y octubre puede ser un mes de alta actividad en el Pacífico.