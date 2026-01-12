Protección Civil monitorea posibles lluvias en Los Cabos durante enero

La Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Los Cabos mantiene monitoreo permanente ante la posible formación de una baja presión al sur de la península de Baja California, fenómeno que podría generar precipitaciones en el municipio durante el transcurso de enero.

De acuerdo con Francisco Cota Márquez, encargado del despacho de la dependencia, las condiciones atmosféricas actuales favorecen la presencia de nubosidad y sistemas de baja presión que, impulsados por la corriente en chorro subtropical y los ríos atmosféricos, suelen desplazarse hacia las costas de la península.

“Estamos muy atentos a una posible formación de una baja presión que se estaría dando aquí al sur de la península, que pudiera acercar algo de precipitaciones para el municipio. Estamos en espera de que ese pronóstico se cumpla. Hay condiciones ahorita de que todo lo que se forme de nubosidad, de bajas presiones al oeste o al sur de la península, la corriente en chorro subtropical y los ríos atmosféricos son dados a que todas se mudan de las jales hacia las costas. Entonces, pudiéramos tener un escenario de precipitaciones que tuvimos a principios de invierno”.

El funcionario explicó que, conforme a los modelos meteorológicos, existen dos posibles momentos en los que podrían registrarse lluvias en Los Cabos. El primero se ubica durante el fin de semana, mientras que el segundo escenario apunta a finales de mes, en caso de que no se concrete la formación del sistema en los próximos días.

“Es posible para este fin de semana. Vamos a ver si el pronóstico se está cumpliendo. Hay dos escenarios: sería uno este fin de semana y se cumple el pronóstico de la formación de esa baja presión y si no, sería a finales del mes, que hay un pronóstico de otras condiciones de humedad que generarán una corriente en chorro y que un río atmosférico las estará acercando hacia la parte media y sur de la península”.

Protección Civil reiteró que, además del posible escenario de lluvias, enero y febrero presentan los descensos de temperatura más marcados de la temporada invernal, especialmente durante la noche y madrugada, por lo que se recomendó a la población abrigarse adecuadamente y extremar cuidados con sectores vulnerables.

