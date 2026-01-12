Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 12 de Enero, 2026
HomeLos CabosProtección Civil monitorea posibles lluvias en Los Cabos durante enero
Los Cabos

Protección Civil monitorea posibles lluvias en Los Cabos durante enero

La Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Los Cabos mantiene monitoreo ante la posible formación de una baja presión al sur de la península de Baja California, fenómeno que podría generar precipitaciones en el municipio durante enero.
12 enero, 2026
0
37
Posibles lluvias en Los Cabos: Protección Civil vigila baja presión

IMG: Archivo Tribuna de México

La Dirección de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Los Cabos mantiene monitoreo permanente ante la posible formación de una baja presión al sur de la península de Baja California, fenómeno que podría generar precipitaciones en el municipio durante el transcurso de enero.

De acuerdo con Francisco Cota Márquez, encargado del despacho de la dependencia, las condiciones atmosféricas actuales favorecen la presencia de nubosidad y sistemas de baja presión que, impulsados por la corriente en chorro subtropical y los ríos atmosféricos, suelen desplazarse hacia las costas de la península.

“Estamos muy atentos a una posible formación de una baja presión que se estaría dando aquí al sur de la península, que pudiera acercar algo de precipitaciones para el municipio. Estamos en espera de que ese pronóstico se cumpla. Hay condiciones ahorita de que todo lo que se forme de nubosidad, de bajas presiones al oeste o al sur de la península, la corriente en chorro subtropical y los ríos atmosféricos son dados a que todas se mudan de las jales hacia las costas. Entonces, pudiéramos tener un escenario de precipitaciones que tuvimos a principios de invierno”.

El funcionario explicó que, conforme a los modelos meteorológicos, existen dos posibles momentos en los que podrían registrarse lluvias en Los Cabos. El primero se ubica durante el fin de semana, mientras que el segundo escenario apunta a finales de mes, en caso de que no se concrete la formación del sistema en los próximos días.

“Es posible para este fin de semana. Vamos a ver si el pronóstico se está cumpliendo. Hay dos escenarios: sería uno este fin de semana y se cumple el pronóstico de la formación de esa baja presión y si no, sería a finales del mes, que hay un pronóstico de otras condiciones de humedad que generarán una corriente en chorro y que un río atmosférico las estará acercando hacia la parte media y sur de la península”.

Protección Civil reiteró que, además del posible escenario de lluvias, enero y febrero presentan los descensos de temperatura más marcados de la temporada invernal, especialmente durante la noche y madrugada, por lo que se recomendó a la población abrigarse adecuadamente y extremar cuidados con sectores vulnerables.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

    View all posts
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasH. Ayuntamiento de Los Cabos
Articulo anterior

Llaman a reciclar árboles de Navidad y aprovechar centros de acopio en ...

Siguiente articulo

Joven confiesa que pagó 34 mil pesos para aprobar Medicina en la ...